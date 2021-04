Fratelli di Crozza, stasera in tv 23 aprile 2021 l'intervista esclusiva ad Andrea Agnelli

23 aprile 2021 a

Appuntamento sul Nove, stasera 23 aprile 2021, con Fratelli di Crozza. Il nuovo live show con Maurizio Crozza va in onda in prima serata alle ore 21.25. Fra le imitazioni di Crozza, è annunciata quella del presidente della Juventus, Andrea Agnelli per la vicenda della Superlega. L'imitazione è stata annunciata sui canali social della trasmissione con la foto e l'annuncio di una intervista esclusiva ad Andrea Agnelli.

Frattanto sul piano della cronaca le dimissioni al momento sono escluse, ma la posizione di Andrea Agnelli è in bilico e dai betting analyst parte ufficialmente la caccia al suo successore. Dopo il terremoto Superlega si aprono le scommesse sul prossimo presidente della Juventus, con Alessandro Nasi in prima fila anche per i bookmaker. Sul tabellone Snai il vicepresidente di Exor è a 2,50, prima alternativa al cugino Andrea. Evelina Christillin, appena rieletta nel Consiglio Fifa, è l’altro nome caldo, a 5,00, mentre il subentro a sorpresa di John Elkann, come riporta Agipronews, pagherebbe 7,50. Acclamato a gran voce sui social network, anche Alessandro Del Piero entra in lista, sebbene a un sostanzioso 10,00. L’ex capitano la spunta però su Marcello Lippi, altro pezzo di storia juventina, dato solo a 40,00. Identica l’offerta per il ritorno in grande di Giuseppe Marotta, e per il presidente onorario Franco Grande Stevens, a cui segue Pavel Nedved a 50 volte la posta.

Di Andrea Agnelli e dell'operazione Superlega ha parlato oggi il presidente della Campania Vincenzo de Luca. "Volevo fare una battuta su Andrea

Agnelli: diciamo Dio c’è. È difficile immaginare un dirigente sportivo capace di produrre un tale disastro e un atto di totale masochismo per la società che dirige", ha affermato De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "L’equivalente, c’era una vecchia macchina prodotta dalla Fiat, la Duna, la macchina più brutta del mondo. Questa iniziativa presa per la lega dei ricchi è l’equivalente sportivo della Duna", ha detto il governatore della Campania. Stasera sul Nove la versione di Crozza che imita Andrea Agnelli.

