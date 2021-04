Tv7, dal disastro del Ponte Morandi a quello della Superlega

23 aprile 2021 a

Tv7, il programma di approfondimento di Rai 1, stasera 23 aprile, in seconda serata (inizio intorno alle 24) proporrà una serie di servizi particolarmente interessanti. A partire da quello dedicato alla vicenda del crollo del Ponte Morandi, a Genova. Si sono concluse le indagini e ora si passa al processo: 69 indagati, oltre cento avvocati, centinaia di testimoni, intercettazioni. A Tv7 le conversazioni degli indagati mentre parlano della politica di risparmio sulle manutenzioni all’interno di Autostrade Spa. Protagonista del magazine anche il Covid che, in Calabria, può uccidere anche a bordo di un'ambulanza, aspettando un ricovero davanti agli ospedali già al collasso: un viaggio nell'impatto devastante della pandemia sulla fragile sanità calabrese, ultima in Italia anche nella somministrazione dei vaccini.

Ma spazio anche al golpe dell’aristocrazia calcistica fallito in meno di 48 ore. Svanita l’illusione di gonfiare ancora la bolla economica, restano irrisolte le contraddizioni di un sistema ormai vicino al collasso. Negli ultimi due anni, il pallone europeo ha accumulato perdite per 7 miliardi di euro. Da un video rap alla guerriglia urbana: le telecamere di Tv7 sono entrate nel quartiere milanese di San Siro, dove l’assembramento di trecento ragazzi uniti dalla musica del rapper Neima Ezza è degenerato in scontri con la polizia. San Siro, quartiere ex operaio, ora è un coacervo di identità distanti costrette ad arrangiarsi nel cuore delle case popolari. Poi obiettivi sul Regno Unito. Dopo la morte del principe Filippo come cambierà la monarchia inglese? A 95 anni appena compiuti la Regina d’Inghilterra si trova ad avere molti interrogativi davanti a sé. Le opinioni di Hugh Myddelton Biddulph, amico del principe Filippo, di Sophie J. Bennett, scrittrice e commentatrice delle vicende Windsor, e dell’esperto di Casa Reale, Richard Fitzwilliams.

Dal Commissario Ricciardi, ai Bastardi di Pizzofalcone, a Mina Settembre fino a Sara, protagonista del suo ultimo romanzo: quando scrive un libro scala le classifiche e, con le fiction ispirate ai suoi lavori, entra nelle case con personaggi indimenticabili. Maurizio De Giovanni, 63 anni e 31 libri alle spalle, si racconta a Tv7. E, per concludere, dagli archivi, l’attesa della 36esima edizione del Premio Oscar. E' il 1964. Federico Fellini conquista la terza statuetta della sua carriera di regista. Dopo “La strada” e “Le notti di Cabiria", “8 e mezzo” vince come il più bel film straniero dell’anno. “Il premio dal maggior valore internazionale, il più favoloso, il più leggendario”, le parole di Fellini. Le telecamere curiosano tra i volti del cinema, riuniti alla vigilia della premiazione. Tra le stelle italiane, Gina Lollobrigida, Sandra Milo, Virna Lisi e l’immancabile Giulietta Masina. Come tutti i venerdì un Tv7 che si annuncia intenso e ricco di servizi molto particolari.

