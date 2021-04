Freedom, i servizi migliori: stasera il viaggio nella splendida Italia

23 aprile 2021 a

I servizi migliori, e non solo, di Freedom oltre il confine. Stasera 23 aprile su Italia 1 la seconda puntata "best of" del programma condotto da Roberto Giacobbo. Continuano quindi i viaggi del ciclo Gli album Freedom. Stando alle anticipazioni, la puntata di questa sera sarà concentrata sulle bellezze italiane, uno speciale che toccherà il Belpaese da nord a sud, senza tralasciare il centro e le isole. Il titolo, infatti, è Freedom Italia speciale. La scorsa settimana Giacobbo aveva affrontato un altro tema, la misteriosa e tragica storia dei Cavalieri Templari. Stavolta si concentra sull'Italia, considerato uno dei Paesi più belli del mondo, di sicuro quello con il numero maggiore di opere d'arte.

La prima puntata di "best of" di Freedom ha un po' deluso dal punto di vista degli ascolti. Lo speciale sulla notte dei templari ha avuto 790mila spettatori e uno share appena del 3.6%. Sono andati meglio sia Propaganda Live (5.7%), che Fratelli di Crozza (5%). Italia 1 è stata l'ottava rete vista. Molti pensano che a non tirare sia stato soprattutto il tema, considerato che quello dei Cavalieri Templari non è certo estremamente popolare. Lo speciale sul Belpaese potrebbe fare meglio, ma non sarà facile anche in considerazione della concorrenza. Rai 1 propone Top Dieci, Canale 5 Bellissima sera e su La7, come tutti i venerdì, spazio a Propaganda Live. Su Nove, inoltre Fratelli di Crozza Live, con le imitazioni di Maurizio Crozza, molto amate dai telespettatori.

Come sempre, comunque, l'appuntamento con Freedom è a partire dalle ore 21.20 e vengono riproposti alcuni dei migliori servizi tra quelli che sono stati ambientati in Italia nel corso dell'ultima edizione del programma, quella di quest'anno, molto amata dai telespettatori. Ovviamente è possibile vedere Freedom Oltre il confine anche in streaming. E' sufficiente collegarsi via pc, tablet, smartphone sul sito Mediasetplay.

