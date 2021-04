Francesco Pannofino, testimone del rapimento di Aldo Moro: il figlio Andrea da Emanuela Rossi

23 aprile 2021 a

a

a

Francesco Pannofino è un attore e doppiatore italiano, tra i più amati dal pubblico. Pannofino è noto al grande pubblico sia per la serie cult Boris, nella quale interpreta il regista Renè Ferretti, sia per essere uno dei doppiatori più importanti, capace di dare la voce a star del calibro di George Clooney, Tom Hanks e Mickey Rourke.

Francesco Pannofino testimone del sequestro Moro. L'amore per Emanuela, risposata dopo la separazione

La consacrazione è arrivata ancora prima, negli anni Novanta. In quegli anni Pannofino ha ottenuto i doppiaggi di Tom Hanks in Forrest Gump e di Denzel Washington in Philadelphia, diventando di colpo appunto uno dei doppiatori italiani più celebri e riconosciuti. Pannofino è diventato in poco tempo la voce di Clooney, di Banderas e di Kevin Spacey. Nato a Pieve di Teco, il 14 novembre del 1958, sotto il segno dello Scorpione, Francesco si è trasferito assieme alla famiglia a Roma in età adolescenziale.

Francesco Pannofino, l'amore con Emanuela e una carriera di successo

Nella capitale, conseguito il diploma, ha intrapreso per un periodo gli studi universitari nella facoltà di Matematica. In quel periodo, proprio mentre stava aspettando l’autobus in via Mario Fani per recarsi in facoltà, ha assistito suo malgrado al rapimento di Aldo Moro, il 16 marzo 1978, diventando quindi uno dei testimoni oculari del fatto. Il doppiatore è molto riservato circa la sua vita privata, ma è molto nota la sua relazione con l’attrice collega Emanuela Rossi. I due si erano precedentemente separati nel 2006, per poi sposarsi una seconda volta nel 2011. Dalla loro relazione è nato un figlio, Andrea, ormai ventenne e anche lui attore. Francesco Pannofino è ospite della seconda puntata di Felicissima Sera, lo show di Canale5 curato e condotto dai comici Pio e Amedeo. Pannofino è stato ospite pure dell'appuntamento iniziale la settimana scorsa. Un varietà che ha riscosso un notevole successo al debutto, venerdì 23 aprile avrà come programma concorrente Top Dieci, trasmissione condotta da Carlo Conti.

Felicissima sera, Totti, Achille Lauro e Baglioni fra gli ospiti della seconda puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.