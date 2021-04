Claudio Baglioni, il figlio Giovanni con Paola Massari: la ragazza "con la maglietta fina"

23 aprile 2021 a

a

a

Claudio Baglioni è uno dei cantanti più importanti nel panorama della musica leggera italiana e non solo. Ha venduto in tutto il mondo oltre 55 milioni di di album, e brani come Questo piccolo grande amore e Strada facendo lo hanno consacrato come punto di riferimento e idolo di intere generazioni. Nato a Roma il 16 maggio del 1951 sotto il segno del Toro, è figlio di un maresciallo dei carabinieri e di una sarta, comincia fin da subito a interessarsi di musica, tant’è che partecipa al primo concorso canoro all’età di soli 13 anni, a Centocelle.

Claudio Baglioni, la compagna Rossella Barattolo e il dispiacere per non aver avuto figli

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1973 Claudio Baglioni si è sposato con Paola Massari, ragazza che “con la sua maglietta fina” ispirò le parole di Questo piccolo grande amore e a sua volta cantautrice. La loro è stata una relazione intensa, e il matrimonio tra i due venne reso ufficiale solo 5 anni dopo, per evitare di creare dispiaceri alle numerose fan di Baglioni che in quegli anni era all’apice del successo. Il 19 maggio 1982 la coppia ha avuto il primo e unico figlio, Giovanni, a cui il padre ha dedicato il brano Avrai. I comici Pio e Amedeo la chiamarono in causa in uno sketch a Sanremo 2019: "Claudio, Questo piccolo grande amore ha rutt’ ‘u c***o. Sono passati 47 anni, c’era la lira e la gente si eccitava ancora sul Postalmarket. La ragazza con la maglietta fina ora ha la pancera", le parole della gag. E lei di tutta risposta, mostrò sui social il suo fisico perfetto nonostante gli anni trascorsi. Una relazione duratura, la loro, ma purtroppo non destinata a durare per sempre: Baglioni e la moglie divorzieranno nel 2008, e poco dopo il cantautore renderà ufficiale la relazione con Rossella Barattolo, sua manager dagli anni Ottanta. Rossella è la compagna di Claudio dal 2008, ma come detto i due si conoscono decisamente da più tempo. La donna infatti è la manager personale del cantante.

Claudio Baglioni, con la prima moglie Paola Massari il figlio Giovanni: per lui ha scritto Avrai | Video

Appassionata di musica, Rossella è nata a Taranto nel 1958 e ha studiato anche in America. I due hanno provato tantissime volte ad avere un figlio insieme, purtroppo senza mai riuscirci. Claudio Baglioni è ospite venerdì 23 aprile della trasmissione Felicissima Sera, condotta da Pio e Amedeo e in onda su Canale5.

Felicissima sera, Totti, Achille Lauro e Baglioni fra gli ospiti della seconda puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.