Aleandro Baldi, il ritorno del cantante di "Non amarmi" che ha fatto la storia di Sanremo

Il cantautore Aleandro Baldi torna in tv, ospite stasera venerdì 23 aprile 2021 del programma di Canale 5, Felicissima Sera in prima serata. Una presenza annunciata dallo stesso Baldi sui propri canali social.

"Come passare al meglio il venerdí sera in questo periodo?! Facile: guardare Felicissima Sera su Canale 5. Nella puntata saró presente anche io e posso assicurarvi che le risate non mancheranno", posta Aleandro Baldi su Instagram. Lo vedremo quindi fra i vip ospiti di Pio e Amedeo.

Aleandro Baldi, all’anagrafe Aleandro Civai, è nato nel 1959 in Toscana, provincia di Firenze, a Greve in Chianti. Parliamo di uno degli artisti più famosi e apprezzati del mondo della musica italiana. Autore di numerosi brani di successo, come ad esempio" Non Amarmi" che è certo il pezzo più noto al pubblico, l’artista vanta una carriera ricca di soddisfazioni.

Non vedente dalla nascita, viene notato da Giancarlo Bigazzi, con Baldi che inizia la sua carriera di cantautore, partecipando nel 1986 al Festival di Sanremo con La nave va. Riesce così a classificarsi al secondo posto nella “sezione giovani”. Nel marzo 1987 esce l’album di debutto Aleandro Baldi, mentre nel 1989 torna sul palco dell’Ariston con il brano E sia così. Nel 1992 raggiunge l’apice del successo grazie alla vittoria, nella categoria Nuove Proposte, del quarantaduesimo Festival con il brano, cantato in coppia con Francesca Alotta, Non amarmi.

Una canzone che ha fatto la storia della musica italiana, tanto da essere tradotta in lingua spagnola e cantata ben otto anni dopo dalla coppia Jennifer Lopez e Marc Anthony. Sempre nel 1992 vince Un disco per l’estate con il brano Il sole, mentre nel 1994 prende parte al Festival di Sanremo, vincendo la sezione Campioni, grazie al brano Passerà. Ha pubblicato un libro autobiografico, scritto in collaborazione con il giornalista Marcello Lazzerini, dal titolo Il sole dentro. Altri successi accompagnano la sua carriera. Stasera li ripercorreremo sicuramente in tv, su Canale 5. Molto riservato, nulla si conosce sulla sua vita privata.

