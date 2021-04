23 aprile 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 24 aprile 2021: le previsioni segno per segno.

ARIETE

Sorridi per affrontare le situazioni difficili: un approccio positivo ti porterà sicuramente lontano. Affronta i tuoi segreti e le tue paure, se ce ne sono.

TORO

Oggi dovrai riporre la tua fiducia in un'altra persona che ti aiuterà con un compito in grado di influenzare in modo significativo il tuo futuro.

GEMELLI

Devi essere umile per farti amare dai tuoi amici: ultimamente potresti aver assunto un atteggiamento arrogante senza accorgertene.

CANCRO

Pianificare e stabilire le priorità è sempre stato il tuo punto di forza. Continua a fare la tua parte e le cose andranno di nuovo a posto: mantieni la calma.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 21 aprile 2021: le previsioni segno per segno

LEONE

L'allineamento dei pianeti non prospetta una giornata meravigliosa. A parte qualche acciacco, oggi potresti sentirti incapace di fidarti del tuo partner.

VERGINE

Prova ad aggiungere un po’ di colore alla tua vita lavorativa e se oggi riposi, immagina come potresti arrivare a una svolta significativa.

BILANCIA

Riceverai delle buone notizie inaspettate e probabilmente anche dei consigli utili. Potrebbero riguardare la tua carriera o la tua vita privata.

SCORPIONE

Sei una persona semplice ed è per questo che non usi strategie particolari nell'ambito di una relazione. Ma questo può farti anche soffrire a volte.

SAGITTARIO

Darai uno sguardo pragmatico alla tua attuale condizione economica, cercando di capire cosa potrai fare con il budget che hai a disposizione.

Oroscopo del Corriere di giovedì 22 aprile 2021, le previsioni segno per segno

CAPRICORNO

È probabile che oggi riesca a imbatterti in una grande idea. In amore imperativo tenere da parte il tuo ego se vuoi coltivare una relazione duratura.

ACQUARIO

Hai una lingua "frizzante" e una mente logica, ma la tua natura insicura non ti consente di esprimere ciò che hai ben chiaro in testa.

PESCI

Prendi te stesso e gli altri di sorpresa con le tue capacità di risoluzione dei problemi. Oggi troverai più facile del solito comunicare con il tuo partner.

Oroscopo Corriere venerdì 23 aprile: le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.