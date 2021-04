Malika Ayane, la figlia Mia con il primo compagno e il matrimonio a Las Vegas con Federico Brugia

23 aprile 2021 a

Malika Ayane è nata a Milano nel 1984 ed è una cantautrice e violoncellista italiana. Malgrado sia molto giovane ha partecipato già cinque volte al Festival di Sanremo: la prima nel 2009 nella sezione giovani e l'ultima lo scorso mese di marzo con "Ti piaci così". Malika Ayane, insieme alla carriera di cantante, ha una vita privata piuttosto intensa e movimentata: nel 2005, a 21 anni, è diventata madre di Mia, figlia avuta dal primo compagno.

Nel 2009, la cantante inizia una relazione con il collega Cesare Cremonini, conclusasi nel 2010. Un rapporto che finisce male, con il giudizio tranciante di Malika: "Non potevo permettermi un fidanzato bambino con una figlia di 7 anni". Dopo di lui ha Intrapreso una nuova relazione con Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip e già padre di due bambine, con il quale si sposa in segreto a Las Vegas nel giugno del 2011. Il matrimonio con Brugia viene celebrato in maniera ufficiale, con il rito civile, il 1 dicembre 2011 a Milano presso il Palazzo Reale. La coppia si è poi separata nel 2016. Ora la cantautrice milanese, di padre marocchino, è fidanzata con il manager Claudio Fratini.

Nel 2019 Malika è stata anche giudice del talent X Factor Italia insieme a Sfera Ebbasta, Mara Maionchi e Samuel dei Subsonica. Durante la sua carriera - lanciata da Caterina Caselli - ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un TRL Award, quattro Wind Music Awards un Premio Lunezia ed un Premio Roma Videoclip, il suo pezzo Feeling Better rimase per ben quattro mesi tra i brani più trasmessi dalle radio, quasi un record per un’artista all’epoca emergente. Questa sera sarà ospite della seconda puntata di "Felicissima sera" con Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5.

