Stasera in tv 23 aprile, su Rai 3 c'è il film Lo Spietato con Riccardo Scamarcio: la trama

Stasera in tv, venerdì 23 aprile, su Rai 3 c'è il film in prima visione "Lo spietato" con Riccardo Scamarcio nel ruolo di protagonista. Si tratta di un film drammatico, in onda a partire dalle ore 21.20, con la regia di Renato De Maria con nel cast anche Sara Serraiocco, Alessio Praticò, Alessandro Tedeschi. Maria Ange Casta e Sara Cardinaletti. Ecco alcune anticipazioni e la trama.

A sedici anni, Santo Russo lascia la Calabria con sua madre e il fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ’ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, alla periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese. Dalle rapine, ai sequestri di persona, fino alla raffinazione dell’eroina, un’ascesa criminale in collegamento con la ’ndrangheta in Lombardia, che si concluderà per l’uomo come collaboratore di giustizia. Il film è ambientato nella Milano destinata a una crescita economica e criminale vertiginosa durante il boom: Santo Russo, calabrese cresciuto nell'hinterland, dopo i primi furti in periferia e il carcere minorile, decide di seguire le sue aspirazioni e di intraprendere definitivamente la vita del criminale. Nel giro di pochi anni diventa la mente e il braccio armato di una potente e temuta gang, lanciandosi in affari sempre più sporchi e redditizi: rapine, sequestri, traffici di droga, riciclaggio di denaro sporco, e non ultimi i miracoli, esecuzioni a sangue freddo.

Nella sua corsa sfrenata verso la ricchezza e la soddisfazione sociale, Santo Russo è diviso tra due donne: la moglie, remissiva e devota, e l'amante, una donna bellissima, elegante e irraggiungibile. Sugli altri canali, invece, c'è il gioco a quiz Di Carlo Conti Top Dieci su Rai 1, Ncis su Rai 2, Quarto Grado su Rete 4, Felicissima Sera su Canale 5 e Freedom su Italia 1.

