Achille Lauro, "Ne hanno dette tante su di me, anche disgraziato e femmina. Sono molto peggio"

Negli ultimi anni Achille Lauro è stato uno dei personaggi novità del mondo dello spettacolo, in particolare di quello della musica. Lauro De Marinis, questo il suo vero nome, è cantautore e rapper, ma sul palco si presenta con costumi e travestimenti molto significativi e particolari, per lanciare messaggi spesso intensi e profondi. Nell'ultimo Festival di Sanremo è stato uno degli ospiti più apprezzati e ammirati, presente a tutte le serate. Sul palcoscenico dell'Ariston si era proposto già due volte come concorrente, la prima con il brano Rolls Royce, poi lo scorso anno con Me ne frego. Nato l’11 luglio 1990 a Verona da Nicola, magistrato della Corte di cassazione, e Cristina Zambon, cresce a Roma. All’età di 14 anni sceglie di andare a vivere con il fratello maggiore Federico, detto Fet, da cui eredita la passione per la musica, già produttore per la crew Quarto Blocco, allontanandosi dalla famiglia che si sarebbe trasferita in un’altra città.

Con il suo produttore Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, Lauro ha preso parte all’edizione del 2017 dello show Pechino Express come coppia dei Compositori, posizionandosi al terzo posto. Nel 2018 entra nel campo cinematografico come produttore di Terrurismo, un corto del regista Vito Cea e dello scrittore e sceneggiatore Roberto Moliterni, per il quale riceve il premio MaTiff per giovani produttori. Nello stesso anno partecipa come attore e autore di testi in rima nel lungometraggio Applausi, ispirato alla vicenda di Elisa Claps. Successivamente è protagonista di un corto in realtà virtuale, Happy Birthday di Lorenzo Giovenga, in cui compaiono anche due sue canzoni, presentato alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

Nel 2019 esce sulle piattaforme Sky il documentario autobiografico No face 1, diretto da Lauro stesso e Sebastiano Bontempi. Nel gennaio 2019 pubblica la sua autobiografia Sono io Amleto. Il 19 maggio 2020 viene pubblicato il suo secondo libro 16 Marzo: L’Ultima notte. E' fidanzato con Francesca. E' stato lui stesso a rivelare a Mara Venier nel salotto di Domenica In, che è ormai da anni felicemente fidanzato con una ragazza sua coetanea, del tutto estranea al mondo della musica. Stasera, venerdì 23 aprile, è ospite di Felicissima Sera, programma di Canale 5 condotto da Pio e Amedeo. Ultimamente sul suo profilo Instagram pubblicando una serie di foto, ha scritto: "Hanno detto tante stro****e su di me. Che sono solo un modello, un prodotto di marketing, un disgraziato, una femmina. Ma sono molto peggio. Lauro è fuori ovunque".

