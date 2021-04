Rita Pavone, il due di picche a Gianni Morandi: "Per fare pace mi regalò la cioccolata"

23 aprile 2021 a

a

a

Rita Pavone è una delle regine della canzone italiana, tra le più apprezzate e amate dal pubblico. Nata il 23 agosto 1945 sotto il segno del Leone, la Pavone è riuscita a farsi amare come una stella internazionale, vincendo anche molti concorsi negli Stati Uniti. Il suo idolo è stato Elvis Presley, che ha avuto l’occasione di conoscere dal vivo e che le avrebbe anche dedicato un quadro, che la cantante tiene gelosamente custodito in casa sua. Tra i suoi più grandi successi Datemi un martello, Cuore, Fortissimo.

Rita Pavone, i figli Giorgio e Alessandro avuti da Teddy Reno: il matrimonio ostacolato dalla famiglia di lei

Per quanto riguarda la vita privata, Rita Pavone è felicemente sposata con il cantante e produttore discografico Teddy Reno. Dal matrimonio, celebratosi nel 1968, sono nati due figli: Giorgio e Alessandro. Il suo matrimonio con Ferruccio Merk Ricordi, questo il nome all'anagrafe di Teddy, fu molto ostacolato dalla famiglia della cantante: “Non mi perdonarono il matrimonio con Ferruccio - ha detto in una vecchia intervista -, ma quella era una cosa su cui non ero disposta ad avere rimpianti, era troppo preziosa per me. Siamo stati ostacolati come coppia, infangati, ma oggi siamo ancora qui”.

Rita Pavone e Teddy Reno, una storia d'amore lunga oltre 50 anni

In passato anche un presunto flirt con Gianni Morandi, che Rita ha smentito così in una trasmissione di qualche anno fa di Massimo Giletti: "Morandi mi fece un quarto grado, mi chiese di uscire con lui e, quando gli risposi di no, disse che sapeva con chi uscivo e avrebbe parlato con mio padre - ha spiegato -. Io lo minacciai di non parlargli più e da allora gli ho tenuto il muso per un po’. Lui, per fare pace - ha aggiunto - mi ha portato un tronchetto di cioccolata". Ma da quel flirt però non nacque nulla, se non una profondissima amicizia. “Lui era molto carino - ha concluso - ma io l’ho sempre considerato un fratello. Non ho mai provato un’emozione".

Top Dieci, stasera in tv il gioco di Carlo Conti su Rai1: ospiti e come funziona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.