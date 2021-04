Christian De Sica, il flop di "Una serata tra amici" con Carlo Verdone e la figlia Maria Rosa

23 aprile 2021 a

Christian De Sica torna oggi, venerdì 23 aprile, in prima serata su Rai 1 nella trasmissione condotta da Carlo Conti, Top 10. L'ultima apparizione del grande attore e comico romano in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai è di circa un mese fa, precisamente sabato 3 aprile, quando condusse "Una serata tra amici".

Una puntata "flop" quella condotta dal figlio di Vittorio De Sica, che ha visto sul palco anche il genero, Carlo Verdone, e la figlia, Maria Rosa, con cui ha duettato. Quella è stata l'ultima delle cinque puntate del programma "A grande richiesta", un ciclo di cinque serate con argomento differente, unite dall'obiettivo di omaggiare alcuni artisti dello spettacolo e della musica italiana. Ogni puntata è incentrata su un personaggio diverso, con altrettanta conduzione a rotazione, ad eccezione della prima puntata, dedicata alle canzoni d'amore, in occasione del giorno di San Valentino. Dopo le prime tre puntate il programma si è preso una pausa per il Festival di Sanremo, (la cui serata finale si è svolta il 6 marzo) per poi riprendere il 9 dello stesso mese. A causa dei bassi ascolti a partire dal 23 febbraio il programma si è spostato dalla collocazione del sabato a quella del martedì, mentre la serata finale, con Christian De Sica, è andata in onda sabato 3 aprile.

Stasera, quindi, De Sica sarà protagonista del quiz condotto da Carlo Conti, ritrovando tanti artisti del mondo dello spettacolo italiano, tra cui Massimo Boldi. Il sodalizio tra i due è iniziato nel 1980, per poi interrompersi bruscamente nel 2004 e riprendere nel 2013. Ma solo cinque anni dopo sono tornati sul grande schermo con il film "Amici come prima". Oltre a loro ci saranno anche Nancy Brilli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni, Cesare Bocci, Giorgia e Rita Pavone.

