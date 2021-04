Massimo Boldi: la morte della moglie, la separazione con Christian De Sica e l'operazione al cuore per infarto

23 aprile 2021 a

Massimo Boldi, classe '45, è uno degli attori italiani più noti e amati dal grande pubblico. La sua carriera è iniziata addirittura come batterista nel lontano 1963, ma è stato il passaggio al ruolo di attore, cabarettista e comico a fargli fare il grande salto, culminato dal sodalizio con Christian De Sica, iniziato nel 1980.

Tra tanti film di successo, tra tutti gli indimenticabili "cinepanettoni" con la regia di Neri Parenti, la vita di Massimo Boldi ha registrato anche tanti momenti difficili e prove dolorose, dure da superare. Tra tutte la morte della moglie, avvenuta il 28 aprile 2004 dopo una malattia incurabile durata più di dieci anni. Da lì scaturì anche la separazione artistica con Christian De Sica maturata durante la fase finale della malattia della moglie, avvenuta mentre i due stavano girando Natale in India. Secondo quanto dichiarato a La Repubblica nel dicembre 2006 dallo stesso De Sica: "è una decisione che ha preso Massimo (...) ha detto anche delle bugie su di me e su mia moglie che avremmo tramato per riservare a me le migliori battute ma poi lui stesso ha confessato che non era vero. In un primo momento ci sono rimasto male ma poi mi sono convinto che aveva ragione, forse è giusto così. È stato bellissimo il nostro percorso insieme ma credo che non lavorerò più con lui".

Poi i due si riavvicinarono nel 2012, sancendo il ritorno sul grande schermo nel 2018, con il film "Amici come prima". Il 21 settembre di quello stesso anno Boldi subì un'operazione urgente al cuore dopo una visita che ha evidenziato un pre infarto con tre arterie completamente chiuse. Il 13 dicembre dello scorso anno è uscito il loro ultimo film "In vacanza su Marte". Questa sera sarà ospite di Carlo Conti su Rai 1 nella trasmissione Top 10.

