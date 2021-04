Quarto Grado, il caso di Ciro Grillo e l'eterno giallo di Denise Pipitone

23 aprile 2021 a

Il caso di Ciro Grillo sarà al centro della puntata di stasera di Quarto Grado, il programma su gialli e thriller italiani condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Come al solito inizio alle ore 21.25 su Rete 4. La puntata si occuperà della vicenda che ha scosso l'Italia politica negli ultimi giorni e in particolare il Movimento 5 Stelle. Il fondatore e attuale garante del partito, Beppe Grillo, sui sociali ha criticato duramente il sistema di giustizia italiano. Sostiene che il figlio sia estraneo alle accuse di stupro e che stia aspettando da quasi due anni la fine delle indagini. E' indagato insieme a tre amici dopo la denuncia di una studentessa italo svedese di 19 anni. La vicenda accadde in Costa Smeralda a luglio 2019.

La presa di posizione di Grillo, che ha difeso pubblicamente il figlio urlando davanti a una telecamera e criticando le indagini, ha suscitato polemiche molto pesanti. Quattro elettori su dieci del Movimento 5 Stelle sostengono che Grillo non sia più adatto a ricoprire il ruolo di garante. Ma cosa accadde esattamente quella sera? Cosa hanno dichiarato i ragazzi nei nuovi interrogatori? Dalle loro testimonianze potrebbe emergere la verità? Quarto Grado cercherà di ricostruire la vicenda e darà voce ai propri ospiti sul tema. Ovviamente si occuperà anche di altro. Tornerà sul caso di Denise Pipitone, scomparsa all'età di quattro anni da Mazara del Vallo: era il primo settembre 2004.

Le ricerche non si sono mai fermate ma il giallo non è stato risolto. Nelle ultime settimane la vicenda è tornata al centro dell'attenzione perché una ragazza russa, Olesya Rostova, è andata in televisione dichiarando di essere alla ricerca della sua famiglia e la somiglianza ha fatto pensare che fosse Denise. Sono state sufficienti le analisi del gruppo sanguigno per stabilire che Olesya non è Denise Pipitone. Gli inquirenti e la mamma Piera Maggio continuano a chiedersi che fine abbia fatto Denise e a interrogarsi sul video realizzato da una guardia giurata di Milano a ottobre 2004: una bimba molto simile a Denise era con una famiglia rom. Le più moderne tecniche di indagini potrebbero aiutare a scoprire se era davvero lei.

