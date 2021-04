Lino Banfi, dal seno della Fenech al lato b della Cassini: "Assicurato per 2 miliardi di lire"

23 aprile 2021 a

Lino Banfi, all'anagrafe Pasquale Zagaria, è uno degli attori più amati dal pubblico. Nato nel 1936, è famoso per le commedie anni Settanta e Ottanta, poi negli anni Duemila ha riscosso una enorme popolarità per aver interpretato Nonno Libero nella fiction di Rai1 Un medico in famiglia. Per quanto riguarda la vita privata, Lino Banfi è felicemente sposato dal 1962 con Lucia. "Ci sposammo scappando da tutti e senza soldi. Ci dicemmo: ‘Il destino è questo, Dio ci aiuterà lo stesso’. E ci ha aiutato", ha raccontato Banfi in una vecchia intervista a Vanity Fair.

Lino Banfi, la fuitina e i figli con la moglie Lucia: la donna ora ha l'Alzheimer. "Mai gelosa neanche di Edwige Fenech"

L’attore ha due figli: Walter e Rosanna, attrice che ha recitato spesso accanto al padre sia al cinema che in tv. Tanti gli aneddoti che Lino Banfi ha spesso raccontato legati alla sua vita e alle storie passate sul set. "Una volta dovetti toccare il seno di Edwige Fenech - ha rivelato in passato -. Ero un po’ rigido. Un elettricista si spazientì: ‘Guarda che non stai a cambià una lampadina’ mi strillò. Devo dire che abbiamo avuto sempre uno splendido rapporto anche al di là della vita professionale. Per non buttarmi giù, visti i ruoli che dovevo ricoprire - ha aggiunto -, mi confessò anche che non ero così male, mi considerava virile".

Lino Banfi, la figlia Rosanna è sposata con Fabio Leoni: dal matrimonio sono nati Virginia e Pietro

Curioso pure l'aneddoto su un'altra sua celebre partner di quegli anni, Nadia Cassini: "Con lei interpretavo il ruolo di un massaggiatore, quindi ero abilitato a toccarle il lato b, tanto apprezzato dagli italiani: era una parte anatomica talmente importante, che era stata assicurata per circa 2 miliardi di lire. Mi sembrava un’esagerazione e chiesi al marito di Nadia perché avesse sottoscritto una polizza così importante. La moglie lavorava molto con quella parte e, se cascava o si faceva male era un problema. In altri termini, secondo lui - ha concluso con una battuta delle sue -, Nadia lavorava col cu*o". Banfi cura una rubrica tutta sua a Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone, dal titolo Lino nazionale.

