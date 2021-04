I Giganti, dalla svolta con Tema alla censura Rai per Io e il presidente | Video

23 aprile 2021 a

I Giganti sono un gruppo musicale italiano di genere Beat attivo dagli anni Sessanta, quando ha avuto il suo maggiore successo. Il gruppo è stato principalmente composto dai fratelli Sergio e Mino Di Martino (chitarra e voce), Enrico Maria Papes (cantante e batterista) e Checco Marsella (voce e tastiere). La band era precedentemente conosciuta come gli Amici e the Ghenga's Friends. La svolta arrivò nel 1966 quando I Giganti parteciparono al programma televisivo Un disco per l'estate, dove giunsero terzi con il brano Tema, che rimase primo in classifica per sette settimane e che fu inserito anche nel film musicarello di Enzo Dell'Aquila, Il ragazzo che sapeva amare.

Grande successo di quell'anno fu anche Una ragazza in due. L'anno dopo arrivarono terzi a Sanremo con Proposta, in abbinamento con il trio inglese the Bachelors e poi parteciparono in estate al Cantagiro con Io e il presidente, anch'essa giunta al terzo posto, ma censurata dalla Rai a causa del testo, ritenuto irrispettoso verso il Presidente della Repubblica. Al Festival di Sanremo 1968 cantarono in coppia con Massimo Ranieri il brano Da bambino, classificandosi al settimo posto, ma senza ottenere il successo dei brani precedenti e, pochi mesi dopo, per motivi mai chiariti, il gruppo comunicò l'intenzione di sciogliersi, fissando per il 10 settembre 1968 la fine del sodalizio, per dedicarsi alle rispettive carriere da solisti.

Enrico Maria Papes incise alcuni 45 giri per l'etichetta di Natalino Otto, la Telerecord, tra cui la sigla del programma televisivo de La filibusta. Nel 1969 invece, Francesco Marsella partecipò da solo al Festival con Il sole è tramontato. Nel corso della loro carriera diedero vita a diverse reunion, in quella del 1970 il gruppo venne appunto riformato e in estate presentò al Cantagiro il brano Voglio essere una scimmia, scritto da Vince Tempera. Venerdì 23 aprile I Giganti saranno ospiti da Serena Bortone su Rai1 a Oggi è un altro giorno, dalle 14.

