Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: da Marisa Laurito a I Giganti

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Tanti come sempre saranno gli ospiti e gli argomenti affrontati, anche nella puntata di venerdì 23 aprile, ultima della settimana. Dall'emergenza sanitaria all'attualità politica, ma con in primo piano i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo, soprattutto per quanto riguarda musica e fiction di Rai1.

In prima fila come sempre i cosiddetti affetti stabili, opinionisti fissi della trasmissione chiamati a interagire con gli ospiti intervistati sia in studio che in collegamento dalla Bortone. Nella puntata di oggi saranno Jessica Morlacchi, Memo Remigi e Romina Carrisi. La prima è una cantante rilanciatasi nel 2020 con la partecipazione a Tale e quale show di Carlo Conti. Nei primi anni Duemila invece la Morlacchi partecipò a Sanremo con la band dei Gazosa, con cui portò al successo il brano tormentone Www Mi piaci tu. Memo Remigi con il suo pianoforte accompagnerà l'incedere della trasmissione, mentre Romina Carrisi è una delle figlie che Al Bano ha avuto da Romina Power.

L'assenza odierna di Massimo Cannoletta, ex campione de L'Eredità che cura la rubrica Massimo 5 minuti, sarà ovviata dal ritorno di Lino Banfi, con il suo singolare spazio dedicato alla posta dal titolo Lino nazionale, o meglio On Lino. Tra gli ospiti di Serena Bortone ci sarà Marisa Laurito, in queste ultime settimane impegnata nella promozione della sua biografia, intitolata Una vita scapricciata. Per quanto riguarda l'ospite musicale, a Oggi è un altro giorno ci saranno I Giganti, celebre band famosissima in particolar modo negli anni Sessanta e Settanta. Tra i successi più importanti del gruppo, da ricordare Tema, Proposta e Una ragazza in due. Appuntamento dunque dalle 14 su Rai1.

