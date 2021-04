Ascolti tv giovedì 22 aprile, Un passo dal cielo 6 batte ancora L'Isola dei Famosi 2021

23 aprile 2021 a

a

a

Trionfo per la fiction di Rai1 Un passo dal cielo 6 I Guardiani nella serata di giovedì 22 aprile. La fiction che vede tra i protagonisti Daniele Liotti e Giusy Buscemi è stata vista da 4.952.000 spettatori pari al 21.6%. Battuta dunque la concorrenza rappresentata principalmente dal reality di Canale5: L'Isola dei famosi 2021 infatti è stata seguita da 2.838.000 spettatori pari al 16.9% di share. Non basta quindi al programma il fascino di Ilary Blasi e i continui arrivi in Honduras: giovedì 22 aprile è stata la volta di quattro nuovi naufraghi. Su Rai2 Anni 20 ha invece interessato 435.000 spettatori pari all’1.7% di share. Su Italia1 Security ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 il ritorno di Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.205.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%.

Ilary Blasi in nero per la puntata de L'Isola dei famosi

Su Rete4 Dritto e Rovescio ha inoltre totalizzato un ascolto medio di 1.148.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.050.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 The Amazing Spiderman 2 Il Potere di Electro ha infine fatto segnare 294.000 spettatori con l’1.4% di share.

Paul Gascoigne costretto ad abbandonare l'Isola dei famosi. problemi a una spalla

Per quanto riguarda l'access prime time, su Rai1 Soliti Ignoti è stato seguito da 5.057.000 spettatori con il 19%. Su Canale5 Striscia la Notizia ha raccolto invece una media di 4.643.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 925.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Csi ha registrato 1.190.000 spettatori con il 4.5%. E ancora su Rai3 Via dei Matti numero 0, con Stefano Bollani, ha raccolto 1.586.000 spettatori con il 6.3%. Un Posto al Sole ha successivamente ottenuto 1.810.000 spettatori con il 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha intrattenuto infine 1.400.000 persone all’ascolto (5.4%), nella prima parte, e 1.323.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.896.000 spettatori (7.2%). Venerdì 23 aprile il duello tra due varietà, su Rai1 Carlo Conti con Top Dieci, su Canale5 Pio e Amedeo in Felicissima Sera.

Le Dolomiti e il Veneto, la location di Un passo del cielo 6

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.