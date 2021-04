Nancy Brilli, dall'amore con Ivano Fossati al figlio Francesco con Luca Manfredi

23 aprile 2021 a

a

a

Nancy Brilli è una delle attrici più famose in Italia. Nata a Roma il 10 aprile del 1964 sotto il segno dell’Ariete, ha lavorato con alcuni dei registi più importanti d’Italia, guadagnandosi numerosi e ambiti premi. La sua vita privata è stata caratterizzata da gioie e dolori: aveva solo 10 anni quando è tragicamente scomparsa sua madre (di cui ha dichiarato di non conservare il benché minimo ricordo per via dello shock) e fu costretta ad andare a vivere con delle zie.

Massimo Ghini e i suoi amori: il flirt con Sabrina Ferilli e il felice matrimonio con Paola Romano

Nel corso della sua vita, ha avuto un tumore all’utero. “Ero convinta di essere sterile ma, grazie alle cure specifiche, ho coronato il mio sogno. Quando ho scoperto di essere incinta ho creduto fosse un miracolo”, ha raccontato in passato a Domenica Live.

Luca Manfredi, con Nancy Brilli il figlio Francesco: poi Matilde e Margherita da Michela Trevisan

Ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore con il cantautore Ivano Fossati. “La nostra è stata una storia molto passionale - ha dichiarato in una vecchia intervista a Libero - era un grande amore, se rinascessi lo vorrei rivivere, ma vorrei anche che finisse perché è stato troppo sofferto: troppi litigi, troppi dispetti, troppa gelosia. E poi mi ha lasciato sola in un momento in cui stavo male fisicamente e questo mi ha fatto sentire sola". Nancy Brilli si è sposata due volte: il primo matrimonio, con il collega Massimo Ghini, è durato dal 1987 al 1990. In seguito si è legata al regista Luca Manfredi, con il quale è stata fino al 2002. Dalla loro unione è nato il figlio Francesco, nel 2000. Dopo i due matrimoni naufragati, Nancy ha avuto una relazione con Roy De Vita, un famoso chirurgo plastico, ma purtroppo quando la coppia stava per convolare a nozze, i due si sono lasciati. Oggi Nancy è di nuovo single. A proposito del sesso, Nancy ha recentemente confidato: "Quello non manca mai, di uomini ce n’è. Però è vero che adesso non ne sento un’esigenza pazzesca", ha affermato l'attrice.

Top Dieci, stasera in tv il gioco di Carlo Conti su Rai1: ospiti e come funziona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.