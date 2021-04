Uomini e Donne, il giorno di Giacomo e Samantha: svelate le esterne

23 aprile 2021 a

Uomini e Donne di oggi (ore 14.45), venerdì 23 aprile 2021. Su Canale 5 va in onda il quinto ed ultimo appuntamento settimanale del dating show condotto da Maria De Filippi.

Non ci sono anticipazioni ufficiali di ciò che accadrà, ma il Vicolo delle News diffonde spoiler dalle registrazioni. Il sito kontrokultura.it che riporta questa fonte, spiega ciò che potrebbe accadere oggi. Nella puntata di ieri, giovedì, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere la seconda parte della discussione del cavaliere Luca con le sue dame. Una conversazione molto forte dove è intervenuta più volte la padrona di casa perché non riusciva a capire il comportamento dell’uomo.

Subito dopo è stato il turno di Massimiliano Mollicone e del ritorno della sua corteggiatrice Eugenia. Lei gli ha presentato tutta la sua famiglia e alla fine la corteggiatrice ha chiesto di spegnere le telecamere dove si sono scambiato un bacio a stampo.

Oggi invece, dopo la parentesi del Trono over si parlerà di nuovo degli altri due tronisti. Si tratta di Giacomo e della collega Samantha. Maria De Filippi chiederà alla regia di mandare in onda prima le esterne del tronista con le sue corteggiatrici rimaste in studio e successivamente anche quelle della ragazza curvy. Ovviamente non mancheranno le discussioni, soprattutto da parte di quest’ultima visto il suo carattere abbastanza forte.

Gli spoiler dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, svelano anche che la conduttrice Maria De Filippi dopo aver parlato del Trono classico passerà nuovamente alle storie del parterre senior.

Volti nuovi intanto, nell'over. Si parlerà anche delle loro prime conoscenze con i veterani del dating show Mediaset. Anche in questo caso non mancheranno le discussioni e gli animi si surriscalderanno, anche da parte degli opinionisti Tina Cipollari e il collega Gianni Sperti. Tra qualche ora conosceremo i dettagli di questa puntata.

