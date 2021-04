Isola dei famosi, nomination per Vera Gemma e Fariba Tehrani. Il televoto salva Miryea Stabile

23 aprile 2021 a

Vera Gemma e Fariba Tehrani ancora in nomination. E' l'epilogo della puntata dell'Isola dei Famosi di giovedì 23 aprile. Fariba è stata scelta dai naufraghi. Le due si ritrovavano in nomination anche nell'ultima puntata insieme a Miryea Stabile. La prima ad essere salvata dal televoto è stata Fariba Tehrani. Subito dopo nel programma c'è stata un'uscita non prevista: Paul Gascoigne è stato costretto a lasciare il programma a causa dei postumi di un infortunio alla spalla Il bollettino medico non gli permette “di continuare questa avventura”. Gascoigne è costretto al ritiro. Dopo Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, anche il campione è costretto a ritirarsi. Tanto dispiacere dallo studio per Iva Zanicchi: “Nudo mi ha sconvolto, mi dispiace tanto, ti aspettiamo con amore e gioia, arriva qui nel nostro studio”. Gazza lascia un vuoto nella trasmissione.

Intanto ha luogo la "prova salvador", vinta da Francesca Lodo, è lei che deve decidere chi tra le due nominate rimaste si salverà. Lei salva Miryea, facendo finire Vera nuovamente in nomination e giustificando la scelta così: "Vera aveva detto di voler uscire". "E' vero lo ammetto ieri ho avuto un momento di debolezza", dice Vera: "Ma ho il diritto sacrosanto di avere un momento di sconforto. Era anche il compleanno di mia mamma che non ho più, sono stanca di avere sempre tutti contro". Ne è nato uno scontro che ha animato parte della puntata. Scoppia una vivace polemica tra Vera, Valentina e Francesca sulla nomination.

Poi sono partite le nomination. Sorpresa per Valentina Persia. Ilary gli fa ascoltare un messaggio dei due figli. Lei scoppia in lacrime promettendo ai figli di andare fino in fondo. "Mamma non molla, sono qui per voi. Lo faccio per voi come tutte le mamme che lavorano". Awed nomina Fariba anche Andrea la nomina, Miryea, che in lacrime dice di essere un po' in confusione e di sentire che c'è un'aria pesante, sceglie Andrea, Vera Valentina., Gilles nomina Fariba, Ubaldo sceglie Isolde. Francesca nomina Awed, Fariba sceglie Valentina, la quale la nomina a sua volta. Anche Angela nomina Fariba. Stessa scelta per Isolde e Roberto Ciufoli. Poi ci sono state le nomination palesi degli "arrivisti", quelli che sono sbarcati nell'isola proprio all'inizio della puntata: Matteo Diamante indica Roberto Ciufoli "perché mi guarda male", Emanuela Tittocchia indica sempre Roberto, Manuela Ferrera nomina Gilles poi Rosaria Cannavò indica nuovamente Roberto.

