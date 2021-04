Isola dei famosi, Paul Gascoigne costretto ad abbandonare. Ecco cosa è successo

23 aprile 2021 a

Colpo di scena durante la puntata de L'isola dei famosi in onda giovedì 23 aprile. Paul Gascoigne è stato costretto a lasciare il reality per dei problemi a una spalla. All'inizio della puntata l'assenza dell'ex calciatore della nazionale inglese e della Lazio si era notata e Massimiliano Rosolino aveva dato una spiegazione "diplomatica". "Non è qui perché deve fare degli accertamenti, ma nulla di grave".

Le condizioni di Paul non gli permettono di continuare. Paul Gascoigne lascia la Palapa. #Isola pic.twitter.com/a76wdKLwPC — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2021

Più avanti nella puntata tuttavia si è scoperta la verità. “Rotto il tendine e legamento della spalla – ha annunciato il concorrente, che l’ha però presa con il suo consueto carattere ironico – Per me però è tutto a posto perché ho mangiato il gelato". Insomma l'infortunio alla spalla si è rivelato più grave del previsto e l'inglese ha dunque dovuto alzare bandiera bianca. L'abbandono è stato ufficializzato da Ilary Blasi: "Il bollettino medico purtroppo non è buono e non ti permette di continuare questa avventura. Quindi devi tornare". Il calciatore si è detto comunque soddisfatto dell'avventura fatta in Honduras. "Mancherai come l'aria Paul", è stato il commento di Tommaso Zorzi. Il calciatore era apparso nei giorni scorsi con una vistosa fasciatura e purtroppo l'infortunio l'ha costretto a gettare la spugna.

In precedenza c'era stata una prova piuttosto dura per Andrea Cerioli. Ilary ha rilanciato invece la "prova dell'eroe" che Andrea ha accettato: doveva andare oltre tutti i suoi limiti e battere il record stagionale della prova del fuoco (di Ciufoli) per vincere un lauto banchetto, farina, pomodoro, cipolla, origano, olio, vino, da condividere con i compagni di avventura. Il tempo record di quest’anno, è di 2 minuti e 52 secondi. Andrea ce l'ha fatta e battendo il record di Roberto. Intanto Beatrice se la cava benissimo da sola dopo aver perso la sfida al televoto con Fariba Tehrani e aver scelto di diventare una naufraga solitaria su Playa Imboscada.

