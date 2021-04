Amici 2021 Serale, spoiler della sesta puntata: chi viene eliminato

22 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento col Serale di Amici 2021. Domani, sabato 24 aprile su Canale 5, va in onda la sesta puntata del seguitissimo talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. La puntata che va in onda è registrata e questo che segue è uno spoiler.

Partiamo intanto dagli ospiti della trasmissione, come sempre di primo piano. Saranno Nino Frassica e la cantante Annalisa, ex volto di Amici.

Le tre squadre si sfidano in tre manche differenti che si chiudono con un eliminato per ogni sfida. Tra i tre allievi finiti al ballottaggio viene stabilito l’eliminato della puntata.



Il sito specializzato che è particolarmente attento alle trasmissioni registrate condotte da Maria De Filippi come nel caso di Uomini e Donne, il vicolodellenews, riferisce che a finire al ballottaggio finale sono Deddy (squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano), Raffaele (squadra Arisa e Lorella Cuccarini) e Samuele (squadra Anna Pettinelli e Veronica Peparini). La giuria formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash salva il ballerino: i due cantanti rischiano quindi di essere eliminati. Uno tra i due deve abbandonare la scuola. Il nome dell’allievo eliminato sarà comunicato in casetta dopo la puntata. L’esito della sfida tra i due sarà reso noto nel corso della puntata del prossimo sabato così come avvenuto nelle puntate precedenti.

Uno tra Deddy e Raffaele deve quindi abbandonare Amici. Ai nomi dei due allievi candidati all’eliminazione si è arrivati dopo le sfide tra squadre che hanno visto perdere rispettivamente il team di Lorella Cuccarini e Arisa in occasione della prima manche, quello di Veronica Peparini e Anna Pettinelli dopo la seconda manche e, infine, la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

