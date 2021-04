Isola dei famosi, il look di Ilary Blasi. Vestito nero per i nuovi naufraghi

22 aprile 2021 a

Look black per Ilary Blasi per la puntata de L'isola dei famosi di giovedì 22 aprile. La conduttrice del reality di Canale 5 ha iniziato la puntata vestita con un elegante vestito nero, molto classico che arriva poco sopra al ginocchio. La scollatura è comunque abbondante anche se per questa serata Ilary sembra aver scelto la linea sobria.

L'unidicesima puntata è iniziata con la presentazione degli ospiti in studio. Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma la vera novità è stata, come annunciato nelle ore scorse, lo sbarco di nuovi naufraghi a Cayo Cochinos. Ilary ha dunque annunciato l'arrivo degli invasori i cosiddetti "arrivisti": Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò, disposti a tutto pur di scalzare gli attuali abitanti dell'Isola dalle loro posizioni. Subito dopo si è collegata con l'isola dando la "buona notizia" ai concorrenti spaventandoli paventando l'arrivo di nuove persone dalle quali dovranno guardarsi bene le spalle.

Dopo è iniziata infatti subito la prima sfida, la pelota hondurena,per difendere il fuoco. Manuela sfiderà Fariba, Matteo Cerioli, Rosaria Francesca Lodo e Emanuela Angela Melillo. Gli arrivisti vincono per 2-0: il fuoco è loro, se lo porteranno davanti al loro accampamento, che si trova accanto a quello dei "vecchi" nufraghi. Subito dopo Ilary Blasi ha chiesto a Massimiliano Rosolino notizie su Paul Gascoigne che non è apparso tra i naufraghi. "Ha dovuto un attimo assentarsi per degli accertamenti", ha spiegato rfosolino che tuttavia ha subito rassicurato la conduttrice e i telespettatori: "Nulla di grave". Tuttavia resta il mistero sul perché dell'assenza dell'ex stella della nazionale inglese e della Lazio. Insomma un altro colpo di scena per il reality in vista del verdetto del televoto di questa sera molto atteso nei giorni scorsi. chi tra Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma verrà salvato dal pubblico?

