Piazzapulita, Crisanti: "Serve l'obbligo di mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici"

"Bisogna imporre le mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici". E' la proposta lanciata dal professor Andrea Crisanti. direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, lanciata durante la puntata di giovedì 22 aprile di Piazzapulita, il talk de La 7 condotto da Corrado Formigli. Durante la trasmissione è stato mandato in onda un servizio sui trasporti pubblici a Roma. E' emerso che sono ancora molti gli assembramenti mentre pochi sanno delle corse aggiuntive affidate ai privati. "Ormai è chiaro che nessuno può garantire le percentuali stabilite dalle norme all'interno di questi messi - ha commentato Crisanti - bisognerebbe controllare chi entra e magari controllare se indossa una mascherina Ffp2". "Bisognerebbe tornare al controllore che dà il biglietto, come un tempo", ha risposto Formigli.

“Il passaporto vaccinale? Aggiunge l’insulto alla beffa. Ci sono una serie di persone che si sono vaccinate e non avrebbero dovuto. Andrà dato quando tutti avranno avuto la possibilità di vaccinarsi”

Poi Crisanti, sollecitato da Formigli, ha parlato delle riaperture: "Non ci sono i numeri per riaprire. Questa è una decisione politica e chi apre si deve prendere le responsabilità del ragionamento. Ci sono gli estremi per calcolare i morti che avremo con i numeri che abbiamo adesso. La decisione è politica e ognuno si deve prendere le sue responsabilità. La scienza, di sicuro, è in grado di calcolare il debito di morti che avremo". Il professore ha citato la situazione drammatica del Cile: "Pesante che attualmente in Italia c'è una percentuale di immunizzati del 14%, tre volte inferiore al Cile dove sta succedendo di tutto. Riflettiamo su questo".

Anche Tito Boeri, collegato con lo studio, si è detto scettico con il decreto delle riaperture: "Ho paura che possa succedere cià che è già avvenuto in Sardegna. Credo che il governo abbia preso questa decisione sul pressing di alcune categorie obiettivamente in difficoltà e di alcune forze politiche che premono per riaprire prima possibile come si capisce anche dallo scontro in atto sugli ultimi provvedimenti decisi dall'esecutivo sull'orario del coprifuoco".

