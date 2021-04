L'Eredità, Monica torna campionessa nella puntata del 22 aprile. Alla ghigliottina sbaglia la "griglia"

22 aprile 2021 a

L'Eredità, è Monica la campionessa della puntata di giovedì 22 aprile. Puntata come sempre vibrante quella del gioco a quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, che ha visto una sfida avvincente al triello, tra Monica, Maya e Marco. Il primo colpo di scena c'è stato quando Maya ha sbagliato una risposta su Larry Walters, dando modo a Monica di dare la risposta esatta, portandosi a 70 mila euro; poi nuova risposta esatta sulla Traviata sempre da parte di Monica.

Alla domanda successiva, tuttavia, a dare la risposta esatta è stato Marco, ma è Monica (con 90 mila euro) a fare il primo passo verso la ghigliottina. Monica ha indovinato la prima risposta sui trulli e, alla seconda domanda, ha confermato la sua bravura dando la risposta esatta sulla birra trappista, tornando così ancora campionessa con una eredità di 90 mila euro. Alla ghigliottina il percorso della campionessa è stato "accidentato", tanto che è rimasta con 22.500 euro. Le cinque parole da legare erano partenza, gas, tabella, pollo e forno. Monica ha scritto "cottura", ma si è subito detta poco convinta della sua risposta. Infatti il termine giusto era "griglia".

Il gioco a quiz di Rai 1 si conferma come ogni sera uno dei programmi pre serali più visti, superando stabilmente i quattro milioni di telespettatori (pur in leggero calo con l'inizio della stagione di Avanti un altro su Canale 5 e la stagione primaverile, che ha ha portato meno persone davanti tv anche a causa dell'allungamento delle giornate). Il momento clou della puntata, come sempre, resta quello del gioco finale, la ghigliottina. Un minuto di tempo per trovare la parola che lega idealmente cinque termini, frutto di cinque coppie di parole che passano all'esame della ghigliottina, appunto. In caso di scelta sbagliata del termine, il montepremi del concorrente - ossia la sua "eredità" - viene dimezzato.

