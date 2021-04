Selvaggia Roma a letto con il vestito rosso. La scollatura è mozzafiato

22 aprile 2021 a

Selvaggia Roma a letto con il vestito rosso. E la scollatura è ancora una volta da urlo. L'influencer romana è tornata a far alzare la temperatura del suo profilo Instagram come ormai avviene spesso da diverse settimane. La concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha postato una foto che la ritrae su un letto con le lenzuola rosa. Indossa un elegante vestito rosso da sera che le copre quanto necessario. Le gambe sono in bella vista così come la sua generosa scollatura.

"Una rosa rossa non è egoista perché vuole essere una rosa rossa. Sarebbe orribilmente egoista se volesse che i fiori del giardino fossero tutti rossi e tutti rose", scrive l'influencer sul suo profilo citando Oscar Wilde per poi lanciare l'ennesimo contest su Instagram: "Il primo o la prima che riusciranno a commentare questo sei volte di seguito vincerà un mio videomessaggio personalizzato per una persona cara". Il post ha totalizzato subito migliaia di like. Tanti i commenti. C'è chi la butta sull'ironia: "È l'unica volta che posso dire con gioia: Vorrei farmi un bel pò di zona rossa".

Selvaggia Roma vuole tornare al Grande Fratello Vip: "Fammi partecipare di nuovo"

L'influencer, che ha aumentato la sua popolarità dopo la partecipazione, seppur breve, all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ora in qualche modo cerca di mantenere alta l'attenzione nei suoi confronti. Nei giorni scorsi per esempio ha chiesto aiuto ai fans per fare pressione su Alfonso Signorini per inserirla di nuovo nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Selvaggia Roma, insomma, vuole rientrare nella casa più spiata d'Italia. La sua permanenza è stata troppo breve e la sua esplosione e comunque legata alla polemica sui voti brasiliani. In tanti hanno aderito all'appello. Ma per adesso Alfonso Signorini non si è pronunciato sulla singolare richiesta. Di certo sappiamo che Selvaggia Roma tra non molto sarà protagonista al cinema nel docu film Napul'è dove interpreta una ragazza che si chiama Sabrina che poi è il suo vero nome di battesimo.

