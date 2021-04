Isola dei famosi 2021, Cecilia Rodriguez sola: Ignazio Moser arriva in Honduras

Francesco Fredella 22 aprile 2021 a

Cecilia senza Ignazio Moser. E dopo una lunga trattativa, il figlio del'ex ciclista arriva sull'Isola dei famosi. Quarantena e poi stop: sarebbe stato bloccato in Messico prima dell'arrivo in Honduras. Adesso, per, sembra che manchi davvero pochissimo al suo sbarco all'Isola dei famosi.

Il suo nome ancora non è tra quelli che ufficialmente sono pronti a fare questo reality. Intanto stasera, giovedì 22 aprile 2021, dovrebbero arrivare altri quattro naufraghi: Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante. E si preannuncia una puntata di fuoco.

La sorella di Belen, intanto, si gode questi momenti di relax. Ma non è facile senza Ignazio Moser, che ha conosciuto nel corso del Grande Fratello vip. Si è innamorato di Cecilia, che era fidanzata (in crisi) con Francesco Monte. Ed è stato subito amore. Qualcuno immaginava ad un fuoco di paglia, non è stato così. I due sono andati a vivere insieme: la favola continua sui social e in televisione. Si era parlato anche di matrimonio, ma per adesso ancora nulla. Nessuna data sicura.

Probabilmente dopo L'isola dei famosi Cecilia potrebbe sposare il suo Moser. Le prove di convivenza sono andate a buon fine, visto che lo scorso anno sono stati a Trento durante la quarantena. Un nido d'amore che ha lasciato tutti senza fiato. Adesso, però, Cecilia dovrà attendere un po'di tempo per rivedere il suo Ignazio, che si gode un bagno di popolarità con l'Isola. Ma si spera che possa arrivare in Honduras il prima possibile. Il conto alla rovescia è già partito. Scontri e scintille nell'isola più in vista negli ultimi mesi.

