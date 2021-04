Un passo dal cielo 6, la location. Serie girata in Veneto, protagoniste le tre cime di Lavaredo e Belluno

22 aprile 2021 a

Lo sfondo del simbolo delle Dolomiti, ossia le Tre cime di Lavaredo. E' stata girata in Veneto, specialmente in provincia di Belluno, la serie Un passo dal cielo 6 - I guardiani che va in onda questa sera, giovedì 22 aprile, su Rai 1.

Il territorio Veneto al confine con l'Alto Adige è il posto scelto per ambientare questa sesta stagione della serie. Oltre alle Tre Cime di Laveredo ci sono anche il lago di San Vito e il paese di San Vito a Cadore e le strade di Padola nel Comelico Superiore. Durante questa stagione saranno visibili anche alcuni scorci del comune di Auronzo di Cadore, il monte Piana, i laghi Antorno e Misurina. Le altre stagioni erano state girare principalmente nel versante del Trentino delle Dolomiti anche se a pochi chilometri di distanza. Comunque si tratta di scenari mozzafiato con le montagne che si specchiano sui laghetti, chalet eleganti e ambientazione di montagna. Il protagonista della fiction è un comandante della Forestale che vigila nella zona delle Tre Cime di Laveredo tra Cortina D'Ampezzo e San Vito di Cadore. E proprio in quest'ultimo comune si trova la caserma dove sono girate molte scene. Si trova nei pressi del lago di Mosigo, una zona molto frequentata dagli appassionati di nordic walking.

Si trova alle Cinque Torri, nelle dolomiti Bellunesi, la baita dove si è ritirato Filippo dopo la morte della moglie Emma. Un posto che sta tra Cortina d'Ampezzo e il Passo di Falzarego. Le Cinque Torri, con i loro annessi rifugi, sono un luogo di villeggiatura molto apprezzato dagli escursionisti e soprattutto dagli alpinisti. La torre più alta della suggestiva formazione rocciosa è la Torre Grande, che può vantare 2.361 metri di altitudine. Le altre montagne che accompagnano il complesso sono Torre Seconda, Torre Latina, Torre Quarta e Torre Inglese. Le Cinque Torri sono molto apprezzate da escursionisti e alpinisti.

