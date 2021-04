Oroscopo Corriere venerdì 23 aprile: le previsioni segno per segno

22 aprile 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di venerdì 23 aprile 2021, le previsioni per la giornata segno per segno.

ARIETE

Datevi uno scopo, a partire da oggi: mettere da parte alcuni blocchi psicologici e trovare serenità. Attenzione a non rovinare tutto con eccessive riflessioni.

TORO

La giornata non viaggerà sui ritmi sperati, ma non crucciatevi troppo. Un po’ di solitudine e di sana malinconia non uccidono nessuno!

GEMELLI

Avete grandi doti che potrebbero portarvi in alto, ma in questo momento vi sentite bloccati. Ci sono pensieri che non vi fanno procedere come vorreste.

CANCRO

Se vuoi ottenere i riconoscimenti che desideri, devi distinguerti dalla massa. Portare avanti progetti personali ti consente di stabilire le regole.

LEONE

La giornata inizia al meglio, con vitalità e grinta. Non sciupate le vostre energie e usatele per migliorare il vostro stato di benessere.

Oroscopo del Corriere di martedì 20 aprile 2021, le previsioni segno per segno

VERGINE

L'acquisizione di conoscenze specialistiche ti darà un vantaggio professionale. Potrebbe essere necessario molto tempo, ma non è un problema.

BILANCIA

Abituarsi a un nuovo modo di vivere potrebbe essere più divertente di quanto ti aspetti. Oggi, invece, ha la sensazione di essere in gabbia.

SCORPIONE

Qualche tensione di coppia all'orizzonte. Anche per i rapporti più collaudati sarà necessario mantenere la calma evitando facili e inutili scontri.

SAGITTARIO

Talvolta basta veramente poco per rimediare a una giornata no a livello di umore. Telefonate a una persona cara che non vedete da tempo.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 21 aprile 2021: le previsioni segno per segno

CAPRICORNO

Un abbraccio è tutto ciò che vi serve quando vi sentite giù. Concedete tutta la vostra fiducia alla persona che avete scelto e confidatevi con lei.

ACQUARIO

Lasciatevi cullare dall’idea che l’amore sia in questo momento il miglior investimento per la vostra esistenza. Vale anche per i single...

PESCI

Formate le vostre opinioni sulla base dell'esperienza, piuttosto che sulla teoria. Siate riluttanti a esprimere giudizi su situazioni mai vissute personalmente.

Oroscopo del Corriere di giovedì 22 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.