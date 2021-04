Isola dei famosi, scintille tra due rivali in amore. Hanno avuto lo stesso ragazzo: ecco chi è

22 aprile 2021 a

a

a

Dalle anticipazioni che sono circolate sui social e sul web questa sera, giovedì 22 aprile, a L'Isola dei Famosi si prevede una puntata scoppiettante. Secondo quanto circola Ilary Blasi potrebbe cogliere la palla al balzo e approfondire un gossip, seminando già zizzania tra due dei quattro nuovi concorrenti che entreranno questa sera: Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò.

Isola dei Famosi, arrivano nuovi naufraghi. Quattro ingressi già stasera

Le prime due hanno qualcosa in comune nel loro passato e durante la trasmissione sarà accesa la miccia. Entrambe hanno infatti avuto una storia d'amore con Biagio D'Anelli. Le due, si assicura nella anticipazioni che circolano sul web, faranno scintille perché tra loro non corre buon sangue. Nel 2011 l'uomo ha avuto una relazione con Manuela Ferrara e contemporaneamente avrebbe iniziata una frequentazione anche con Emanuela Tittocchia. L'uomo conteso in una recente intervista, ha confessato di avere un ricordo molto bello di entrambe ma, allo stesso tempo, si è detto preoccupato che proprio sull’Isola dei Famosi possano rivangare episodi del passato che coinvolgono lui.

Matteo Diamante, nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi: è stato con più di 300 donne

Oltre all'ingresso dei nuovi concorrenti tra le di questa sera, c'è la cosiddetta prova dell’eroe: uno dei naufraghi dovrà infatti andare oltre tutti i suoi limiti e battere il record della prova del fuoco. In questo modo potrà vincere un lauto banchetto da condividere con i compagni di avventura. Chi si presterà a un gesto così eroico? In caso di vittoria, si aggiudicherà un banchetto di cibo delizioso da condividere con i suoi compagni d’avventura. Come sempre Massimiliano Rosolino, in Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi la conquista di alcuni vantaggi fondamentali per potere andare avanti in questa avventura. Insomma un'altra puntata da non perdere per tutti gli appassionati del reality condotto da Ilary Blasi. L'appuntamento per i telespettatori è dunque per le ore 21.20 su Canale 5. Rischiano l'eliminazione al televoto Fariba Tehrani, Vera Gemma e Miryea Stabile.

Rosaria Cannavò sbarca all'Isola dei Famosi: anni fa le relazioni con Cassano e Panucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.