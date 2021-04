L'Eredità, chi è Maya: la campionessa ha spiazzato tutti alla Ghigliottina con un'incredibile risposta

22 aprile 2021 a

La vittoria di Maya, campionessa della puntata di mercoledì 21 aprile 2021 de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna, è diventata virale sul web e sui social. Innanzitutto per essere riuscita a sconfiggere la bravissima Monica che prima di lei era riuscita a vincere per ben sei volte pur senza indovinare mai la parola vincente nel gioco finale della Ghigliottina, sempre molto sfortuna. Ma poi per la particolare scelta della parola per provare a vincere il montepremi finale.

L'Eredità, Maya nuova campionessa ma inciampa sulla "raccolta"

Ma cosa è successo? Maya vince il triello - contro Marco e Monica - arrivando alla fase finale con 210mila euro, ha la fortuna e bravura di dimezzare il bottino solo una volta e così gioca per 105mila euro. Le parole dal "legare" sono poesie, organizzare, bacino, tempo e riso. Al momento però di trovare la soluzione, la neocampionessa spiazza tutti, scegliendo inaspettatamente un verbo. Succede molto raramente. "Ho scritto fluire" annuncia a Insinna. Ma la risposta è sbagliata. Il conduttore, come suo solito, la consola: "La parola era raccolta. Ma tu hai la stoffa da campionessa, ha fatto bene la nonna a iscriverti". Stupore sui social per la scelta della campionessa: “Ha scelto un verbo? Mai successo…”. E ancora: “Ma perché fluire? Raccolta era facilissimo”. “Un verbo? Incredibile…”.

Negli ultimi mesi il quiz di Rai1 è stato caratterizzato da due campioni capaci di infrangere ogni record ma soprattutto catturare la simpatia del pubblico. Stiamo parlando di Massimo Cannoletta: il divulgatore salentino è stato capace di giocare 33 ghigliottine (21 il primato precedente), vincendo 8 volte e portando a casa un bottino di 280mila euro. Ma anche la bellissima Martina Crocchia, pole dancer di professione a Roma, eliminata recentemente, dopo 20 presenze alla Ghigliottina e un montepremi finale di 158mila euro che la mettono nella classifica delle migliori nella storia del programma condotto da Insinna. Tra i due aveva strappato un bottino di 141.250mila euro Claudio Sorrentino, l'operaio rocker di Zagarolo - si occupa di restauri ma si diletta a suonare in una band - capace di vincere tanto in poche puntate. Recentemente si sono fatti apprezzare anche Francesco Simonetta e Monica (campionessa senza portafoglio).

