Stasera in tv 22 aprile, ad Anni '20 su Rai 2 le riaperture dei ristoranti e dello spettacolo: anticipazioni e ospiti

Stasera in tv, giovedì 22 aprile, su Rai 2 torna il consueto appuntamento con Anni '20. Ecco gli ospiti e alcune anticipazioni sui temi della puntata di oggi, condotta come sempre da Francesca Parisella.

In studio ci sarà Enrico Brignano, volto di Rai 2 con il successo di "Un’ora sola vi vorrei", che parlerà della difficile ripartenza del mondo dello spettacolo, dopo un anno intero con teatri e cinema chiusi, musicisti e circensi fermi. Sul tema interverrà anche lo scrittore Gianrico Carofiglio. Nella puntata, in onda alle 21.20, si parlerà anche della rabbia e della preoccupazione di ristoratori siciliani riuniti a Pozzallo che temono di finire stritolati dall’usura o vedere le loro attività finire nelle mani della mafia. Un approfondimento sulle paure e sul sacrificio dei lavoratori del comparto alimentare, a cui da più di un anno sono stati chiesti uno sforzo e un impegno fuori dal comune. Lavoratori sempre esposti alle insidie del covid, con turni di lavoro aumentati, ma senza un adeguamento dei salari.

Nel cronoprogramma delle riaperture anche le palestre e le piscine, le cenerentole del covid, che riapriranno i battenti per ultime, dopo quasi un anno di fermo, tra rigidi protocolli e timidi ristori.Eppure la cura del corpo è ormai diventato un bisogno sempre crescente nella popolazione italiana. Paolo Crepet sarà l’ospite a cui Francesca Parisella chiederà quanto queste limitazioni hanno inciso sulla psiche degli italiani. Se ripartire sarà oltre che un fatto economico anche e soprattutto un problema emotivo. Non solo disagio e depressione sono conseguenze del covid: la pandemia ha accentuato anche violenza e un aumento della criminalità specialmente nel nord ovest, nella pacata e sabauda Torino, insospettabile focolaio di una violenza rabbiosa dalle periferie al centro città. Aumentati i furti e le ruberie persino nelle aziende rurali, a testimonianza di un crescente disagio e di una difficoltà economica in aree mai toccate prima da questi fenomeni.

