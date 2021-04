Matteo Diamante, nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi: è stato con più di 300 donne

22 aprile 2021 a

Matteo Diamante è l'atteso nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2021. Nella puntata di oggi giovedì 22 aprile Ilary Blasi dovrebbe annunciare a sorpresa lo sbarco di quattro nuovi concorrenti (a cui dovrebbe aggiungersi un quinto prossimamente). Si tratta di Ignazio Moser, Rosaria Cannavò, Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia.

L'influencer, vanta 342 followers su Instagram,32 anni appena compiuti, genovese, ha lavorato nel campo dell'organizzazione degli eventi, è stato speaker radiofonico e vocalist in alcune discoteche. Amante del divertimento, fisico scolpito da attività sportive estreme, è sbarcato nel mondo della televisione e dello spettacolo grazie alla partecipazione, su Canale5, alla trasmissione Uomini e Donne cercando di corteggiare la tronista Sabrina Ghio. Successivamente ha parteciato a La Pupa e il Secchione facendo coppia con Sara Hafdaoui con cui si era creato un rapporto speciale, tanto che la coppia era già entrata nel cuore del pubblico: "un tornado, una forza della natura" aveva scritto dopo la fine del programma sui social. Parole hanno lasciato il segno soprattutto nel cuore dei fans che speravano in qualcosa di più tra i due, ma così non è stato. Diamante ha poi partecipato anche ad Ex On The Beach su MTV, nel 2021 si è presentato come dongiovanni della situazione (e aveva dichiarato di essere stato con oltre 300 donne). Nel programma è tornata la sua ex Nikita, ha avuto modo di mostrarsi romantico verso Nikita, redendola protagonista di una bella ed emozionante storia d’amore.

"Ciao ragazzi...eccoci qua, all’inizio di quella sarà, comunque vada, una meravigliosa esperienza. Credo che i reality siano, per noi giovani, una grande opportunità per farci conoscere e per esaltare i nostri talenti, per chi come me, ambisce ad arrivare in alto nel mondo della tv. Con umiltà cercherò di farmi conoscere sempre di più soprattutto ad un pubblico nuovo che non mi conosce per niente. Terzo reality in un anno e due mesi...." ha scritto sui social.

