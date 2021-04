Rosaria Cannavò naufraga all'Isola dei Famosi: le relazioni con Cassano e Panucci e il matrimonio finito

22 aprile 2021 a

Rosaria Cannavò è in attesa di sbarcare come nuova naufraga dell'Isola dei Famosi 2021, probabilmente già nella puntata di stasera giovedì 22 aprile. La sensuale ex ballerina ed ex meteoria è pronta ad affrontare le sfide che il reality condotto da Ilary Blasi impone. Con lei altri quattro volti nuovi (Ignazio Moser, Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante) secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni con la produzione del reality di Canale5 che continua a mantenere il più stretto riserbo sull'arrivo dei nuovi concorrenti (uno, Moser, è rimasto bloccato in Messico).

L'affascinante siciliana, 37 anni, ora fa l'influencer (vanta quasi 170mila followers su Instagram) e al momento attuale il gossip la segnala come la fidanzata di Francesco Casagrande, fisioterapista di Roma. Ma la vita sentimentale di Rosaria ha visto anche diverse relazioni con personaggi famosi dello spettacolo e dello sport. Come nel caso dei flirt con i calciatori Antonio Cassano, all'epoca giovanissimo, e Christian Panucci, entrambi ex giocatori di Milan, Roma e Inter. Nel 2015 poi Rosaria si è sposata con l’imprenditore ligure Andrea Berti. Un matrimonio, celebrato in Sicilia, il cui sfarzo è rimasto nella memoria degli invitati. La coppia è andata a vivere in Svizzera, a Lugano. I due, però, si sono separati nel 2018, ma non hanno mai parlato della fine della loro relazione.

Rosaria ha iniziato a lavorare in televisione nel 2001 come ballerina nel programma Sarabanda e è rimasta nel cast fino al 2005. Poi ha partecipato a Paperissima, è stata “meteorina” per Sky Meteo24. Non è poi nuova ai reality: nel 2007 ha partecipato a “Un, due, tre stalla”, un programma condotto da Barbara D’Urso e trasmesso da Canale5, ambientato in una reale fattoria situata nella campagna laziale. Inoltre ha fatto spesso parlare di sé per le fotografie un po’ spinte che posta sui social.

