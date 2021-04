Stasera in tv, 22 aprile, Piazzapulita su La7: tra gli ospiti Crisanti, Boeri e Cingolani

22 aprile 2021 a

Stasera in tv, giovedì 22 aprile 2021, torna l'appuntamento con l'approfondimento giornalistico sui temi d'attualità di Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7 in onda dalle 21,15.

Il programma si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: il video di Grillo che imbarazza il M5S; l’Italia che sarà e i progetti di transizione ecologica. Nel giorno dedicato alla Giornata Mondiale della Terra spazio anche a temi legati al cambiamento climatico, le grandi migrazione e l'urgenza appunto della transizione ecologica. A tale proposito oltre 558mila imprese dell’industria e dei servizi hanno investito in competenze green nel 2020, ovvero il 39% delle aziende ha richiesto ad almeno la metà dei profili ricercati il possesso di attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Una buona notizia, evidenziata da Unioncamere in occasione della Giornata mondiale della Terra, considerando che le imprese che investono in competenze green continuano, anche nel periodo di crisi sanitaria ed economica, ad attivare oltre il 70% del totale dei contratti. In questa giornata spazio dunque alle staffette di testimonianze e di partecipazioni che coinvolge centinaia di nazioni e mobilita ogni anno milioni di persone richiamando alla tutela del pianeta per riparare ai danni provocati da comportamenti scorretti che hanno compromesso nel corso del tempo il rapporto uomo-natura.

Nel corso della puntata sarà trasmesso anche un viaggio-inchiesta su Roma, tra degrado, abbandono delle periferie e opere incompiute. Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani; il professore di microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti; il professor Tito Boeri; i giornalisti Federica Angeli, Mario Calabresi, Selvaggia Lucarelli, Luca Telese e Antonio Padellaro; Claudio Borghi Aquilini (Lega) e Carlo Calenda (Azione). Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.

