Stasera in tv, 22 aprile, Dritto e Rovescio su Rete4: Flavio Briatore tra gli ospiti

Stasera in tv, giovedì 22 aprile 2021, torna l'appuntamento con il talk politico e d’attualità Dritto e Rovescio, su Rete4 in onda dalle 21,25. Alla conduzione del programma d’informazione ci sarà, come sempre, Paolo Del Debbio.

Nella puntata di stasera si parlerà delle vaccinazioni e delle riaperture ufficializzate dal decreto del Governo, con particolare attenzione alla polemica del coprifuoco. Il conduttore ne parlerà con Flavio Briatore: sono attese bordate da parte dell'imprenditore che nelle sue ospitate non sta proprio risparmiando nessuno. Insieme commenteranno anche gli sviluppi sul “caso Grillo” e l’Italia che riapre. Dal 26 aprile torneranno, infatti, le zone gialle, sarà introdotto il pass verde per gli spostamenti tra regioni in zona arancione e rossa e riprenderanno le attività di ristorazione e culturali all’aperto. Se molti cittadini vedono in queste prime misure un ritorno alla normalità, c’è chi crede sia stato fatto ancora troppo poco, come i ristoratori che non dispongono di spazi all’esterno. Spazio anche al parere sui fatti della settimana di Mauro Corona e un approfondimento sul ddl Zan. Nelle ultime settimane sui social sono sempre di più i personaggi famosi, gli artisti e gli influencer che mostrano la mano con la scritta “Ddl Zan”. E’ un’iniziativa efficace per portare il tema al centro del dibattito o rischia di svilirlo? Tra gli ospiti della puntata anche: la senatrice Daniela Santanchè (FdI) e i deputati Andrea Ruggeri (FI), Stefano Fassina (Leu) e Gennaro Migliore (IV).

Ampio spazio sarà dedicato alla corsa alle vaccinazioni: mentre il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha assegnato ad ogni regione un obiettivo giornaliero per raggiungere le 500.000 dosi quotidiane a livello nazionale, il problema principale resta quello dell’approvvigionamento, a cui si aggiunge quello dei cosiddetti “furbetti” del vaccino che riescono a ottenerlo pur non avendone diritto e penalizzando le categorie più fragili.

