Un passo dal cielo 6, stasera in tv 22 aprile due nuovi episodi con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello: la trama

Un passo dal cielo 6 torna questa sera, giovedì 22 aprile, con due nuovi episodi in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 21.25. Quarto appuntamento con la sesta stagione della serie che vede protagonisti Daniele Liotti ed Enrico Ianniello con il settimo e ottavo episodio, di cui riportiamo di seguito la trama e alcune anticipazioni.

Due nuovi episodi di Un passo dal cielo 6 in prima serata su Rai 1

La serie, come oramai sa il grande pubblico che ogni settimana segue con grande attesa le nuove puntate della serie, è ambientata nella nuova caserma della polizia a San Vito di Cadore: Liotti e Ianniello continuano a lottare contro la criminalità ma anche e soprattutto ad essere i custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Nell’episodio dal titolo "Tanatosi", una ingegnere mineraria viene ritrovata in fin di vita. Vincenzo e Francesco dovranno indagare tra gli interessi torbidi che la miniera ha portato nella valle, scoprendo che i delitti del presente hanno radici lontane. Vincenzo intanto viene a conoscenza di un fatto importante riguardo Francesco e deve prendere decisioni che potrebbero mettere a repentaglio la loro amicizia. Proprio mentre un anello dimenticato mette il commissario in una posizione difficile con Elda.

Ascolti tv, Un passo dal cielo supera l'Isola dei famosi

Per chi si fosse perso la scorsa puntata, ecco cosa era accaduto: nel primo episodio, dal titolo "La domesticazione dell’uomo", quando un giovane scalatore allievo di Christoph viene accusato della morte della sua fidanzata, Dafne e Cristoph sono costretti ad affrontare i nodi del proprio rapporto. Francesco e Vincenzo dovranno entrare in punta di piedi nelle tensioni tra padre e figlia, se vorranno scoprire la verità che cercano. E mentre Manuela sembra poter finalmente vivere il suo sogno, Vincenzo scopre un sorprendente capitolo della vita di Carolina di cui era completamente all’oscuro. Nel secondo episodio, invece, "Il confine", Federica è giovane e bella, ma è cieca. Quando suo padre viene ritrovato senza vita, Vincenzo e Francesco dovranno entrare nel mondo silenzioso e tormentato di un sonnacchioso paese di confine, dove rivalità antiche si scontrano con amori segreti. Intanto un ritorno inatteso sconvolge la vita di Manuela e Vincenzo. Francesco si avvicina lentamente alla verità su Emma proprio quando il suo rapporto con Dafne e la piccola Lara arriva a una svolta. Grande attesa per questo nuovo appuntamento con la serie tv di Rai 1 che ogni settimana registra ascolti record e si candida stabilmente a vincere la gara degli ascolti televisivi della prima serata.

Daniele Liotti, l'amore per Cristina e i due figli: vita privata e carriera dell'attore romano

