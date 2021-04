Orietta Berti diventa Paperetta: la cantante protagonista in un fumetto su Topolino

22 aprile 2021 a

Orietta Berti è ospite di Oggi è un altro giorno - la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai1 - nella puntata di giovedì 22 aprile 2021. La cantante, che compirà 78 anni il prossimo 1 giugno, ieri ha vissuto una giornata eccezionale. Infatti nel 3.413 di Topolino è diventata Paperetta Berti. "Per me è un grande grande onore comparire su Topolino. Ho amato Topolino fin da piccola, leggendolo, collezionandolo...negli anni...anche con i miei figli... e fa parte dell'immaginario collettivo di tutti noi" ha scritto compiaciuto sui social. Orietta festeggia proprio quest'anno 55 di carriera, un autentico monumento della musica italiana. Non è da tutti diventare un fumetto.

Il direttore di Topolino, Alex Bertani, svela: "Quando abbiamo scoperto che era ed è una grande lettrice di fumetti è stato quindi un grande onore farla entrare nella nostra famiglia e scoprire il suo lato papero! E così adesso, fin che la barca va… Paperino continua a remare!” E prosegue: “Io poi sono di Cavriago, proprio come lei, e per me è stato doppiamente un piacere incontrarla di persona e toccare con mano la sua spontaneità e genuinità, ma soprattutto la sua sorprendente autoironia. Mi è sembrato ci conoscessimo da sempre".

Orietta sta vivendo una nuova giovinezza, merito anche del successo recente riscontrato nell'ultima edizione del Festival di Sanremo chiuso al nono posto ma che l'ha vista protagonista anche di gag simpatiche e gaffe che non hanno fatto altro che rendere il suo personaggio ancora più simpatico. Eppure l'avvicinamento al Festival non era stato per niente semplice per Orietta: positiva al Covid, il virus ha poi contagiato il marito Osvaldo che per settimane è stato molto male e ha avuto diverse complicazioni agli occhi. "Quest'anno infatti non mi ha seguito come sempre al Festival" ha raccontato la cantante. La coppia è sposata da 54 anni, nel 1967 il matrimonio da cui poi sono nati due splendidi figli di nome Omar e Otis. E ora Orietta Berti si gode il nuovo successo, anche del pubblico dei social.

