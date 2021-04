Matrimonio a prima vista Italia 2021, spoiler: cosa fanno le tre coppie mesi dopo la fine del programma

22 aprile 2021 a

Matrimonio a prima vista Italia 2021 ha visto la scelta finale delle tre coppie, andata in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) mercoledì 21 aprile. Tutto finito per i fan del docureality che è già stato trasmesso sulla piattaforma a pagamento per abbonati Discovery+? Nemmeno per sogno. Come ormai ci ha abituati, il format prevede una puntata nella quale i tre esperti che hanno seguito e formato le coppie per questo esperimento sociale, le incontreranno a distanza di mesi dalla fine della trasmissione.

Questo che segue è uno spoiler dell'episodio (è il numero 9), che verrà mandato in onda mercoledì prossimo 28 aprile su Real Time. La puntata comincia con la coppia inossidabile: Clara Campagnola e Fabio Peronespolo. I due ragazzi del nord erano apparsi i più affiatati e nella scelta finale lui si era commosso alle parole di lei. Ma qui ci sarà il colpo di scena. I due restituiranno le fedi dopo una crisi annunciata proprio da Clara: "Sono tornata a casa perché il mio cane stava male e in quella settimana non ho sentito la mancanza di mio marito".

La ragazza rivelerà le incomprensioni con Fabio e voleranno anche parole colorite. Fine dell'amore, come non ci saranno ripensamenti fra Salvo e Santa, i due ragazzi siciliani scoppiati dopo pochi episodi, Ma una novità c'è: Santa Marziale si presenterà con un look decisamente sexy e rivelerà alcuni retroscena del loro rapporto, anche intimi. Quindi la coppia più attesa: Martina Pedaletti e Francesco Muzzi. I due ragazzi romani stanno ancora insieme e nel corso della puntata riveleranno, per bocca di lui un progetto d'amore: "Ci risposeremo a settembre, se tutto andrà per il verso giusto", E' questa l'unica relazione che resiste delle tre, di una edizione che sta facendo discutere ed è destinata a farlo ancora.

