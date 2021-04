Pierpaolo Spollon, il rapporto complicato con Diana Del Bufalo e l'amore per l'ex Angela

22 aprile 2021 a

Pierpaolo Spollon è ospite di Oggi è un altro giorno - la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai1 - nella puntata di giovedì 22 aprile 2021. L'attore è tra i protagonisti della fiction Un passo dal cielo in onda stasera.

Originario di Padova, 32 anni, Spollon è un emergente attore italiano che recentemente ha partecipato nel cast di Doc - Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti 6. Da adolescente ha trovato subito la sua strada nella recitazione. Per seguire il suo sogno di diventare attore, Pierpaolo si è trasferito a Roma, dove ha studiato con Gisella Burinato e Beatrice Bracco; entrando poi a far parte del Centro Sperimentale.

Riservatissimo sulla sua vita privata, in passato si è parlato di una relazione con una ragazza di nome Angela, lontana dal mondo dello spettacolo. I suoi sport preferiti sono l’equitazione e le arti marziali, ma per il calcio è tifoso dell’Inter. Ama prendersi cura delle sue piante aromatiche: rosmarino, salvia, lavanda, basilico. Sa suonare la chitarra ed il flauto. Pierpaolo parla inglese in modo fluente. Da piccolo, il suo sogno era quello di diventare un dottore e aver recitato in Doc - Nelle tue mani ha rappresentato una sorta di sogno realizzato. Durante le riprese de La porta rossa si è fatto male ad una gamba saltando una ringhiera, ed ora ha una cicatrice dovuta alla ferita. Nella serie Che Dio ci aiuti Emiliano (il personaggio da lui interpretato) vive una storia d’amore con Monica interpretata da Diana Del Bufalo. Pierpaolo tuttavia ha dichiarato che fuori dalle telecamere il loro rapporto è un po' diverso: essendo entrambi molto esuberanti, Diana tende a soffrire il rapportarsi con una persona sopra le righe come lei e sente quindi il suo livello energetico abbassato secondo proprio Spollon ospite di Francesca Fialdini in una puntata di Da noi A ruota libera.

