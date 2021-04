Uomini e Donne, Ida Platano torna protagonista: Simone corteggiatore ma non è il solo

22 aprile 2021 a

a

a

Nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il penultimo della settimana, oggi giovedì 22 aprile 2021 su Canale 5 alle ore 14.45. Non ci sono anticipazioni ufficiali su quello che accadrà nel dating show condotto da Maria De Filippi ma le spie de Il vicolo delle news, fanno sapere che la protagonista della puntata di oggi e forse anche di domani, sarà Ida Platano.

Uomini e Donne, è già finita fra Riccardo e Roberta? I sospetti dopo il ritorno in studio di Ida Platano

La dama è tornata nel programma dopo il lieto fine per il suo ex Riccardo Guarnieri. La dama, secondo le indiscrezioni, non sarebbe riuscita a conquistare i cavalieri presenti in studio. Di più. Un ex cavaliere del Trono Over ha rivelato sui social di essere stuzzicato dal ritorno di Ida e, quasi quasi, si è detto pronto a tornare per lei magari per corteggiarla. Il cavaliere in questione è Simone Bolognesi. lLex cavaliere, ha risposto proprio ai follower: “Non avevo pensato di rientrare finché non ho visto Ida di nuovo in studio. Ida è l’unica che negli ultimi due mesi entrando mi ha mosso qualcosa perché mi dispiace non esserci. Rientrerei per corteggiarla”.

Uomini e Donne, Ida Platano: c'è Luca Cenerelli. La relazione avanza





Ida Platano è tornata in trasmissione dopo aver elaborato la fine della storia con Riccardo Guarnieri. Il giorno in cui è tornata in studio, Ida aveva svelato di aver notato soprattutto Luca e Marco con cui si è anche concessa un ballo. Negli scorsi giorni, la dama ha ammesso di aver incontrato qualcuno. Non si conoscono però altri dettagli. Nel frattempo, sui social, ha condiviso una frase del romanzo di Francesco Sole “Così è l’amore” con cui ha lanciato un messaggio ai suoi futuri pretendenti. “Tutti meriteremmo di avere accanto qualcuno che si accorga di come siamo dentro” e ancora: “L’uomo che ti ama non vuole cambiarti, sa accettarti per come sei, ti vuole per come sei”. Che cosa le riserverà il programma non è dato a sapere ma qualcosa sta bollendo in pentola e oggi e domani ne sapremo certo di più.

Uomini e Donne, Gemma a cena con Roberto ma c'è Aldo. Massimiliano ed Eugenia faccia a faccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.