Ascolti tv mercoledì 21 aprile, Canzoni Segrete vince la prima serata. Rai batte Mediaset

Lo speciale Stasera Canzoni Segrete in onda su Rai1 ha conquistato gli ascolti della prima serata di ieri, mercoledì 21 aprile 2021, con 3.029.000 telespettatori e il 13,45% di share. Un successo quello dello show della Rai che ha ottenuto buin riscontro anche con la puntata speciale. Su Canale 5 il film Il giorno più bello del mondo si è piazzato al secondo posto con 2.499.000 telespettatori e l’11,47 % di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con Le Iene ha ottenuto 1.764.000 telespettatori e il 10,28%.

Su Rai2 Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano ha totalizzato 1.689.000 telespettatori e il 6,57% di share, più indietro su La7 diMartedì ha ottenuto 1.245.000 telespettatori e il 5,58%. Rai3 con Cartabianca ha conquistato 1.154.000 telespettatori e il l 5,29%, mentre su Retequattro Fuori dal Coro è stato visto da 1.117.000 telespettatori pari al 6,08% di share. Su Nove Innocenti bugie ha registrato 474.000 telespettatori e il 2% di share, mentre Tv8 con Italia's Got Talent - Best of chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri con 346.000 telespettatori e l’1,5%.

Nell’access prime time Rai1 con Soliti Ignoti - Il Ritorno è in testa grazie a 4.940.000 telespettatori e il 18,37% di share, mentre Canale 5 con Striscia la notizia ha registrato 4.413.000 telespettatori e il 16,36%. Anche nel preserale Rai1 ha vinto con L’Eredità, visto da 4.583.000 telespettatori pari al 23,36% di share. Avanti un altro! di Canale 5 ha ottenuto invece 3.599.000 telespettatori e il 19,2%. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 9.007.000 telespettatori e il 34% di share, e l’intera giornata con il 35,49% e 3.703.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 4.290.000 telespettatori e il 36,49% di share.

