Mara Maionchi, compleanno degli 80 anni e il ricordo del ricovero per Covid: "E' stata molto dura"

22 aprile 2021 a

a

a

Mara Maionchi compie 80 anni e in occasione di questo speciale compleanno ricorda il suo ricovero a causa del Covid e parla in radio di questa difficile esperienza.

Mara Maionchi, dal vizio del gioco d'azzardo alle figlie Giulia e Camilla con Alberto Salerno

"Speriamo di avere un pò di respiro con il Coronavirus, è stata molto dura, mai nella mia vita avrei pensato di avere momenti simili, speriamo che si riapra pian piano, che ci sa la speranza di tornare a vivere normalmente. Nei giorni in cui io sono stata contagiata ricordo la paura, e l’immagine bruttissima degli ospedali, dove c’era tanta confusione, pieno di gente che non stava bene, un ricordo stranissimo". La produttrice discografica, intervenuta in diretta su Rtl 102.5, ha ricordato con queste parole i difficili giorni in cui fu ricoverata in ospedale dopo aver contratto il Coronavirus. "Quest’anno è un compleanno importante, mi fa impressione, ho sempre pensato che uno di 80 anni fosse un vecchio. Sono nata il 22 aprile. Ma la mia balia all’anagrafe si sbagliò, dichiarando 23 aprile, quindi festeggio per due giorni. Per fortuna ho tanti impegni che mi tengono vivace, soprattutto in questi momenti che abbiamo passato e stiamo passando, dopo esser stata molto tempo sul divano", ha concluso la Maionchi.

Domenica In, tra gli ospiti di Mara Venier c'è Belen Rodriguez: poi Orietta Berti e Mara Maionchi

Volto noto della tv, recentemente giudice di Italia's Got Talent su Tv8 e conduttrice insieme a Fedez della serie Lol su Prime Video, la Maionchi è riuscita a superare l'infezione e tornare alla sua vita di sempre. Simpatica e vulcanica, è uno dei personaggi televisivi più amati e divertenti della tv, dove è coinvolta come opinionista, giudice o giurata. Esilarante la sua partecipazione alla serie Lol, dove è intervenuta anche sul palco con i concorrenti, provando a far "cedere" i vari comici in gara con alcune delle sue proverbiali uscite molto "genuine". Anche se, inaspettatamente, non è riuscita nel suo intento.

Video su questo argomento "LOL" da Elio a Lillo: gara di comicità ma sono vietate le risate TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.