Giusy Buscemi, l'amore grazie a Don Matteo: il marito Jan e i figli Caterina e Pietro

22 aprile 2021 a

Giusy Buscemi è ospite di Oggi è un altro giorno - la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai1 - nella puntata di giovedì 22 aprile 2021. L'ex modella, vincitrice del concorso di Miss Italia nel 2012, è tra le protagonista della fiction Un passo dal cielo in onda stasera.

Classe 1993, la bella e attraente attrice originaria di Mazara del Vallo in Sicilia è già mamma di due figli: Caterina Maria (3 anni) e Pietro Maria (2 anni). A entrambi i figli ha dato come secondo nome Maria perché la sua famiglia è molto devota. Compreso il marito, il regista Jan Maria Michelini, sposato nel 2017 dopo tre anni di fidanzamento e conosciuto sul set di Don Matteo che è diventata una tappa fondamentale per la sua vita. Un amore che ha letteralmente stravolto la sua vita ma che non ha rallentato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata con il film Baci salati nel 2012 e subito dopo con Don Matteo. "Non avrei mai pensato di avere il primo figlio, appunto, a 25 anni e poi l’altro a 26 anni, però quando è arrivato il momento ho sentito talmente una… una chiamata, forse, che dire di no era rispettabilissimo ma sentivo che mi sarei perso tanto" ha svelato in una recente intervista.

Ha alternato l'impegno nel mondo del grande e del piccolo schermo. Ha recitato in sei film, tra cui oltre a quello del suo esordio, tra gli altri anche Smetto quando voglio e Arrivano i prof. Ma soprattutto si è concentrata sulla televisione, dove il suo impegno è stato davvero molto intenso: Montalbano, Il Paradiso delle Signore, Un passo dal cielo, Don Matteo, La bella e la bestia, C'era una volta studio 1, I medici e tanto altro. Non le sono mancati nemmeno gli spot. Ora torna nuovamente protagonista in una serie, visto che fa parte del cast Un passo dal cielo 6.

