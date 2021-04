Stasera in tv, 22 aprile, l'Isola dei Famosi su Canale5: arrivano nuovi concorrenti. Chi sono

22 aprile 2021 a

Stasera in tv, giovedì 22 aprile 2021, attesa puntata su Canale5 dell'Isola dei Famosi: il reality condotto da Ilary Blasi arruolerà infatti nuovi concorrenti per compensare i recenti ritiri (Beppe Braida, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi). Forze fresche dunque e già da oggi racconta Tv Blog. Secondo cui non entreranno più sei concorrenti bensì cinque. La partecipazione del modello Ludovico Vacchelli è saltata, mentre sono confermate quelle di Ignazio Moser, Rosaria Cannavò, Manuela Ferrera, Emanuela Tittocchia e Matteo Diamante. Gli ultimi quattro dovrebbero sbarcare subito in Honduras mentre l'ex ciclista, figlio del più noto Francesco e cognato di Belen Rodriguez, sbarcherà prossima settimana a causa di alcuni ritardi dei voli aerei (sembra sia bloccato in Messico in questo momento). I nuovi ingressi promettono scintille: in particolare Ferrera e Tittocchia che, anni fa, hanno avuto una relazione con lo stesso uomo.

Tutto ottimo materiale per gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. L’Isola - che andrà avanti sino a inizio giugno - sta entrando nel vivo del gioco: liti, risse quasi sfiorate e tradimenti. Al televoto si trovano Vera Gemma e Miryea Stabile, le amazzoni della ex Playa Esperanza, insieme a Fariba Tehrani. Il gruppo infatti si è spaccato in due: da una parte le nominate più Beatrice, dall'altra il resto di tutti gli altri naufraghi.

Nel frattempo Beatrice Marchetti ha completato la prima settimana a Playa Imboscada: dopo l’eliminazione dal gioco, la modella ha scelto di continuare il suo percorso nella nuova spiaggia (che è semplicemente Playa Esperanza ribattezzata). Quindi Beatrice è la prima naufraga di questa edizione che ha vissuto completamente sola su un’isola. Durante la puntata si tornerà poi sulla lite che Gilles Rocca e Francesco Lodo hanno avuto nei giorni scorsi. L'ex calciatore - che sta accusando stanchezza e fame - sembra abbia perso un po' della sua proverbiale eleganza. Poi la rottura con la showgirl: oggi è atteso un confronto.

