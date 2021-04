Matrimonio a prima vista Italia 2021, Santa: svolta sexy dopo l'addio al marito. Rivelazioni intime (SPOILER)

22 aprile 2021 a

Matrimonio a prima vista Italia 2021. La coppia Salvo e Santa è scoppiata, non è mai decollata, meglio. Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale, i due ragazzi siciliani dell'esperimento sociale hanno riconsegnato le fedi nella puntata "scelta finale" andata in onda su Real Time, ieri mercoledì 21 aprile. Un finale annunciato per i fan del docureality che è stato trasmesso sulla piattaforma a pagamento Discovery+ prima di finire in tv. Ma non è finita, c'è un'altra puntata da vedere e che verrà trasmessa dal canale televisivo mercoledì prossimo 28 aprile. L'episodio si intitola "E poi" e le coppie si rivedono dopo mesi dalla scelta finale. Questo che segue è uno spoiler, se non interessa sapere cosa succede la lettura deve fermarsi qui.

Santa arriva in studio e, sorpresa, è cambiata nel look. Minigonna, giacca in pelle colpisce quando si siede davanti ai tre esperti della trasmissione che le fanno domande sulla situazione in relazione all'ex marito Salvo, mesi dopo l'addio. Salvo ascolta e vede, commenta: "Santa ha cambiato look" (la svolta sexy non si può non notare).

Gli esperti la accolgono e mostrano alla ragazza il giorno del matrimonio attraverso un video. "Il giorno del matrimonio è stato bello, un giorno pazzesco. Ma l'impatto non è stato certo dei migliori. Io non ci ho provato? Ci ho sempre provato. All'inizio ero in una bolla di sogno, di aspettative. Poi non mi sono piaciuti i suoi modi, il suo modo d'essere. E' una esperienza che è iniziata e terminata. Rivederlo? Non c'è motivo, non avrei cose carine da dirgli".

Salvo ammette che "momenti di intimità ci sono stati anche se non abbiamo consumato perché lei ha alzato un muro su tutto". Lei dice ,sollecitata da una domanda degli esperti, che non c'è stato di fatto niente.

Torniamo a Salvo. "Rivederla? Anche io non ho un valido motivo per rivederla. Il rapporto? All'inizio, i primi due giorni, lei era molto interessata ed avevo io il freno tirato. Poi è cambiato tutto. Lei stava 12-14 ore al giorno cuffie e telefono. Cosa le direi oggi? Non cercare di capire e non cercare di farti capire, ognuno deve restare nella sua posizione e mi dispiace comunque che le cose sono finite nel peggiore dei modi. E' mancata l'onestà".

Santa ascolta le rivelazioni dell'ex marito: "Falso", commenta. Una storia davvero strachiusa.

