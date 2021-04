L'Eredità, Maya nuova campionessa ma inciampa sulla "raccolta"

21 aprile 2021 a

L'Eredità, quiz show di Rai1 in onda mercoledì 21 aprile 2021 prima del tg delle ore 20. Un appuntamento seguitissimo quello condotto da Flavio Insinna, anche questa volta ricco di colpi di scena. La nuova campionessa è Maya che è arrivata alla Ghigliottina con una eredità di 210 mila euro che poi si sono ridotte a 105.000 cifra comunque altissima.

L'Eredità, Monica di nuovo campionessa: ma alla Ghigliottina non centra l'Obiettivo

Le parole sulle quali trovare la soluzione era "poesie, organizzare, bacino, tempo, riso". Un minuto per pensare alla parola che lega queste cinque. La campionessa scrive "fluire". Insinna la fa riflettere ma la parola della soluzione era "raccolta". Il conduttore: "Dobbiamo fluire verso la certezza che la parola giusta era 'raccolta', ma ci proveremo ancora". Vanno in fumo 105 mila euro per la nuova campionessa.

Alla prova prima della Ghigliottina, il triello, Maya aveva battuto Marco e Monica,

L'Eredità, il gionro prima, aveva visto Monica confermarsi campionessa. Alla Ghigliottina la campionessa era arrivata con una eredità di 120 mila euro, poi ridotte a 30 mila euro. La parola vincente andava trovata fra "piega, contatto, alzare, curva e olio": un minuto per pensarci. "Sarebbe la prima vincita della campionessa", aveva annunciato il conduttore che ha chiesto di svelare a Monica la parola scelta per legare le cinque. La risposta era "livello". Insinna aveva ragionato su livello. "Pagheremmo per tornare tutti a contatto di...", aveva detto Insinna. La soluzione era gomito. Insinna invita a "riprovarci con olio di gomito"

L'Eredità, Monica per la quinta volta campionessa ma alla Ghigliottina non ha la Resistenza

Al triello, la prova che anticipa la Ghigliottina, erano arrivati Fulvia e Marco che sono tornati questa sera.

Lunedì, la professoressa Monica si era confermata campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna sbarazzandosi delle rivali al Triello (Valeria e Benedetta), per presentarsi poi alla Ghigliottina con un montepremi da 120.000 euro. Un bottino ridottosi a 15.000 euro dopo le parole Fatica, Museo, Vincere, Italiana e Pubblico ufficiale. Per Monica, quinta partecipazione al gioco finale, la soluzione della Ghigliottina era Medaglia.

La professoressa si è avventurata nella spiegazione della risposta, che tuttavia, anche stavolta, non si è rivelata quella vincente. Insinna, con il consueto ragionamento, ha illustrato la chiave del gioco finale, che in realtà era Resistenza.

L'Eredità, Monica ancora campionessa: un'altra beffa alla Ghigliottina. La reazione di Insinna

