Oroscopo del Corriere di giovedì 22 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Qui di seguito le previsioni dei segni zodiacali per la giornata di giovedì 22 aprile 2021. L'oroscopo del Corriere.

ARIETE

Oggi sei di ottimo umore fino a quando non ti soffermi su specifiche situazioni finanziarie. Il tempo e la pazienza sono essenziali: no ai guadagni facili.

TORO

Ti sentirai assonnato fino al pomeriggio, poi ti riprendi e difficilmente sbaglierai. Fai attenzione a non essere prepotente con le persone.

GEMELLI

Ripristini la stabilità di alcune relazioni e ti senti più in controllo della tua vita. C'è tempo per un incontro o per un'attività ludica piacevole.

CANCRO

L'inizio e la fine di un percorso sono sempre momenti particolari. Hai superato già il bivio e ora è arrivato il momento di cercare nuove strade.

LEONE

Gli amici lontani sono disposti a dare una spinta alla tua carriera. L'esercizio della creatività e delle capacità artistiche può portare al successo.

VERGINE

Investimenti, eredità o accordi potrebbero influire sulla tua sicurezza economica. Assicurati di ripassare tutto con un pettine a denti fini.

BILANCIA

La tua idea di impegno, in una storia d'amore, sta iniziando un processo di trasformazione e la giornata di oggi segna una svolta.

SCORPIONE

Oggi bisogna fare attenzione ad evitare coloro che trasmettono negatività o che tolgono energia. Sii cauto nell'agire, non affidarti solo all’intuito.

SAGITTARIO

Al centro della tua attenzione oggi ci sarà l'equilibrio tra l'amore e la libertà ma le stelle promettono felicità nelle questioni di cuore.

CAPRICORNO

Giorno di fantasticherie in solitudine, non di attività sociali. La natura offre pace e comfort, se devi darti da fare bada soprattutto a lavori domestici.

ACQUARIO

Oggi è il momento di risolvere le questioni aperte con un parente o un amico: sarai in grado di fare tutto e il tempo passerà velocemente.

PESCI

I tuoi valori e le tue priorità sono in uno stato di trasformazione. Hai capito che non vale più la pena combattere per battaglie perse in partenza.



