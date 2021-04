Amici 2021, Martina Miliddi: "Legata ad Aka7even". La verità in un video

21 aprile 2021 a

a

a

Martina Miliddi fa sempre notizia anche dopo l'esclusione da Amici 2021. La ballerina aveva lasciato Aka7even in lacrime dopo l'eliminazione, c'era stata una storia d'amore fra loro, ma poi la ragazza ha continuato la conoscenza di Raffaele Renda. Aka è nei pensieri e nel cuore di Marina che una volta fuori dalla scuola, nel corso di una diretta Instagram ha chiarito in che rapporti è rimasta con Aka, argomentando la situazione ai fan che li vorrebbero insieme dopo il programma.

Aka7even, dalle crisi epilettiche all'amore per Martina: la storia tra alti e bassi | Video



Il pubblico ha pensato, questo all'inizio, a una chiusura brusca, di quelle fredde. Poi un video del daytime di Amici 2021 ha svelato che tra Martina e Aka c'è stato un lungo abbraccio, prima che la ballerina lasciasse la casetta. Il cantante partenopeo era scoppiato in lacrime, come hanno mostrato le immagini: "Non volevo che se ne andasse così", ha affermato con affetto e lasciando sottendere che sentimentalmente una porta era aperta fra loro. Tornata a casa, Martina ha spiegato ai suoi follower su Instagram che Aka è ancora nei suoi pensieri: "Con Luca siamo in buonissimi rapporti, ci vogliamo davvero bene, siamo tanto tanto legati, ma il resto non ve lo dico", ha affermato lei con una risata.

Martina, con Aka7even storia finita: ma Stefano De Martino è pazzo di lei

Una storia, la laoro, che era nata tra le mura della casetta di questa edizione di Amici 2021. La ballerina si era avvicinata ad Aka, quindi aveva preso le distanze dal cantante perché non voleva sentirsi troppo vincolata, scegliendo Raffaele Renda. Il cantante napoletano era rimasto molto ferito dai suoi rifiuti, tanto da aver pensato di abbandonare la scuola. A Raffaele la ballerina ha fatto dediche dirette su Instagram. Ha pubblicato una serie di foto insieme facendo al cantante il suo in bocca al lupo per le restanti puntate del serale: "Ti guardo da casa, spacca love".

Martina, scatto sexy e nuove sfide. Per lei l'ex della Peparini attacca Celentano e Cuccarini | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.